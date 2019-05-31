阿金仙氣潛入湖「飄逸髮絲閃出粉紅光」　水中低頭冥思狗生

實習記者曾珮瑄／採訪報導

住在屏東墾丁2歲的阿金Ocean從小怕水，隨著愛衝浪的爸媽影響之下，才漸漸克服，這天牠在後壁湖中遊玩，見主人丟下心愛小石頭，就敏捷地跟著潛入水中，牠飄揚的毛髮有一波波透點粉色的光澤，還有小氣泡圍繞身旁，讓Ocean儼然成為海底的美人魚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Ocean潛水畫面充滿仙氣。（圖／飼主莉比授權提供，下同）

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狗狗低頭垂耳找石頭的模樣，就像在冥思，畫面充滿仙氣，令人大開眼界。飼主莉比接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，在水中能這麼自在的Ocean其實先前很不愛碰水，被領養後長期接觸才漸漸愛上游泳，「之前帶去寵物溝通，似乎是因為牠的前主人不喜歡水，牠深受影響，從此跟著害怕，是某次牠陪同衝浪課時，突然自己衝海裡游泳，克服心魔，覺得很神奇！」

▲藉由激發狗狗興趣、使命感，進而讓牠突破心魔。

為了把握住Ocean對游泳的興趣，莉比除了請一位朋友演溺水，激發牠「救人」的使命感，還以石頭為輔，在湖中玩起「你丟我撿」。因為狗狗平時酷愛收集石頭，常把路邊的咬回家，現在只要看見石頭落水，想也不想，吸了一口氣就徑直往下衝，長期練習下，現在已能坐在衝浪板上，隨著波浪奔馳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

莉比上傳了狗狗的網美照，引來網友不少留言，「太強了！」、「水底思考～」、、「阿金開啟了隱藏版技能啊」、「認真覺得會潛水很厲害」、「好有美人魚的感覺」、「好酷喔！都不用戴蛙鏡...」、「是幫媽咪撿鑽石嗎？」、「太厲害的美狗魚」、「好棒，好多黃金寶貝都愛咬石頭」、「牠上輩子一定是條魚」、「在水中秀髮不變形～」、「天哪我大開眼界耶」，也有網友爆笑回應，「牠如果好奇聞了那顆石頭不知道會怎樣」。

▲Ocean成功克服對水的恐懼。

▲狗狗現在已能駕馭衝浪，自信燦笑。

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