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桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

這麼乖永遠都是別人家的貓！新北市3個半月小小萌喵Shabu是隻親人愛撒嬌的孩子，每到晚上就會自己爬到人身上，牠呆呆睜著大眼，輕輕喵一聲後嚕頭討摸摸，像是催促奴才陪睡覺，瞇眼享受的模樣也萌翻不少網友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲萌喵準備要睡了，輕輕跳上來嚕頭。

▲萌喵準備要睡了，輕輕跳上來嚕頭。（圖／飼主Yang授權提供，下同）

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飼主Yang接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，Shabu親人愛撒嬌，平常常找女友Mumu嚕頭，因為牠動作很輕、模樣又可愛，每次被「欽點」時心裡總會湧上一股暖意。事實上，Shabu真正要睡時習慣「吸著人的嘴唇睡」，「不過撒嬌會挑人，通常只對女友這樣，而且牠口水太濕，只有女友比較能忍受。」

▲Shabu睡姿超放縱。

▲Shabu睡姿超多樣。

Yang說，Shabu睡姿放縱，嘴巴黏在人嘴唇上時會打呼，要等睡沉之後才有機會「整條拔開」。影片中貓咪灰眼睛也受到討論，Yang解釋，平常主子眼睛看起來比較偏黃，應該是拍攝角度的關係所致。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看見這樣的「睡前日常」，紛紛留言，「可愛！我們家的想睡覺就會來吸手掌」、「超萌」、「我要融化了」、「別人家的貓系列」、「別人家的貓咪不會讓我失望」、「這麼可愛誰受得了」、「天啊！好撒嬌喔！」、「天啊～好萌好療癒」、「好黏唷～想要一隻」、「我們家的只有我回來跟早上起床會跟我撒嬌...因為牠餓了」。

▲主子超愛黏在人身上睡覺。

▲主子超愛黏在人身上睡覺。

▲Sake（左）和Shabu。

▲Sake（左）和Shabu。

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關鍵字： 毛孩幼貓虎斑貓

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