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消暑祕方？法鬥忘情閉眼「舌吻魚缸」　過路魚全傻眼了

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北市6個月大的法鬥「饅頭」是個好奇寶寶，沉醉欣賞魚缸的牠突然莫名閉上雙眼，開始「舌吻」涼涼的玻璃，頭還不停變換角度，讓人好奇到底是從哪學來的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗閉著眼，忘情地舌吻魚缸。（圖／飼主Tina姐授權提供，下同）

▲狗狗閉著眼，忘情地舌吻魚缸。（圖／飼主Tina姐授權提供，下同）

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饅頭因為太矮沒辦法時時看到魚缸，但是又非常喜歡看魚優游，所以每當飼主Tina姐和慶哥要餵魚飼料時，就會特地把牠抱起，讓牠享受短暫的小確幸。這次饅頭賞魚卻出現奇怪的行為，一湊到玻璃前竟然閉起眼，表情超級忘我地「舌吻」，還偶爾歪頭喬姿勢，Tina姐見狀忍不住說「你在幹嘛？」，牠也像是完全沒聽到一樣，最後還張大嘴巴想咬，呆呆傻傻的模樣十分可愛。

▲汪：你們什麼時候能出來玩。

▲汪：你們什麼時候能出來玩。

Tina姐和慶哥也是第一次看到饅頭跟玻璃喇舌，覺得很新鮮有趣，他們也說，「饅頭會有這樣的反應，應該是因為看著魚游來游去很自在，很想把牠們咬出來玩，咬不到才想用舔的。」現在賞魚已經成為專屬一家人的甜蜜例行事項，有時兩人看太久，饅頭還會在底下吃醋地「唉兩聲」討關注。

這樣溫馨又搞笑的影片，引來網友們紛紛留言，「魚好像在笑牠」、「太可愛了吧！」、「牠極度想吃欸」、「你又不是貓」、「給我豐富的魚肝油」、「應該是在舔冰淇淋的概念」、「從裡面看出來的視角肯定很爆笑」、「嘴巴都張開了XD」、「那表情也太～～～享受了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狗狗平常乖巧可愛。

▲狗狗平常乖巧可愛。

▲狗狗平常乖巧可愛。

▲Tina姐每日寫毛孩日記，希望記下狗狗每一個有趣的故事。

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關鍵字： 法鬥毛孩魚缸

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