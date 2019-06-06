睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷電甜入眠

實習記者曾珮瑄／採訪報導

就說不要吵...我......！台中這隻不到2個月大的主子「奶包」是個小話癆，平常要是想睡覺或剛起床都會喵叫抱怨，這天牠睡到一半又被吵醒，就像是被踩到地雷，牠抬起頭發出尖銳抱怨，像是很不高興一樣，但沒多久又躺下去一秒斷電，模樣相當可愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲奶包一秒斷電。（圖／飼主熊老大授權提供，下同）

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飼主「熊老大」在咖啡廳偶然遇見奶包，覺得可愛決定收編回家，貓咪剛到家不到一星期，不但十分愛玩，還常常喵叫討關注，「這孩子愛玩勝過愛睡，會為了玩、死撐著不睡，晚上睡覺時如果牠在吵，我會故意不理，因為聲音比較小，要很安靜才聽得比較清楚，所以不太有擾民的現象。」

只見貓咪這回被家裡的2隻兔子吵醒，不悅地抬起頭扯開嗓子、開高音亂吼，不過長聲嘶啞兩聲後，牠似乎有點累了，開始發出幾個短小的奶音，可愛的「抱怨」過程持續約20秒後，奶包打了個大呵欠，頭躺回去，短短1秒就直接安靜入夢鄉，看起來相當疲勞，也讓飼主熊老大忍不住發文時附註，「不小心吵醒後的小劇場...唉...被寵壞的小屁孩...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中毛寶貝雖然看起來愛生氣，卻萌點滿分，網友們看完影片紛紛紛回應，「後面叫完就躺平，好可愛喔。」、「也太可愛XD這叫聲我可以」、「太可愛了」、「叫完秒睡欸」、「好喜歡最後那一幕」、「我家的直接踹我去地板睡...」、「我融化了」、「超可愛的，那個小臉、那個小手」、「放完電秒睡XD」、「可愛的奶音❤」。

▲萌萌的奶包有各種「斷電照」。

▲奶包雖然有起床氣，可是平常卻很撒嬌。

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