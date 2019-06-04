汪被搶地盤「淚眼啜泣」找爸做主　肇事柴老神在在嘸咧驚

寵物小組／採訪報導

住在屏東3歲的米克斯Momo個性溫和又愛撒嬌，這天才1歲的屁孩客人Kiwi故意霸佔床，讓牠情緒變得相當低落，跑到把拔「喜客」面前接受撫摸，沒多久就開始哭哭。有網友看完影片後紛紛喊可愛，也有人疑惑會不會是狗狗身體發出警訊？對此，喜客表示已徵詢過獸醫師，日後也會多多觀察。

喜客接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，平常Momo很保護床墊，人若要靠近牠雖然不會激動地咬對方，卻會表現出反抗的模樣，這天柴犬Kiwi來到家裡，玩著玩著就突然霸佔牠的小床，Momo抵擋不住又不敢生氣，就變得很低落，還跑到喜客面前哭訴。

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▲Momo被搶地盤後一臉難過。（圖／飼主喜客授權提供，下同）

可以看到影片中，Momo垂下眼，看起來心情烏雲密布，被撫摸兩下就忍不住爆發情緒，開始抽泣。把拔一問「怎麼了？」反倒讓牠悲傷到最高點，不但微張顫抖的嘴、越哭越大聲，還向上瞟了一眼，就像是在防止眼淚掉下來，靈性的動作神複製人類在崩潰哭泣時的反應。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲狗狗們鬧尷尬後沒多久就和好了，根本不用人幫忙調解。

後方的柴犬Kiwi起初沒發現，過了許久才回過神來，並不停看著Momo，還歪了頭一下，淡定的表情像是不解對方哭泣的緣由，2隻心境對比超大。事實上，Kiwi很常來家裡玩，2隻狗狗感情超好，平時打打鬧鬧也不會生氣，只是這天Kiwi不小心觸碰了Momo地雷，才導致這樣的情況發生。因為Momo平常個性較穩重，知道Kiwi比牠小，才沒有一被惹到就打起來。

網友們看完毛孩們反差超大的影片，紛紛留言，「好可愛」、「天啊，真的在哭哭嗎？秀秀！」、「好委屈呀！後面那位都沒在檢討！」、「好可愛呦，秀秀啦！後面那一位老神在在，沒在怕的，哈哈」、「來～來我懷裡秀秀ㄟ」、「主人越問，狗狗啜泣得越厲害XD好像小朋友喔！」、「快抱緊處理」、「好有靈性，快點給牠安慰」，

不過也有不少網友關心，Momo這樣抽泣會不會是不舒服的徵兆？資深獸醫師陳正倫醫師看過影片後表示，若是狗狗確有症狀，可能會是心臟疾病引發鼻涕逆流，才會有這樣的現象發生，通常在幼犬時期也是有可能會有的，平時可以保持呼吸道溫潤、少喝冷水、少接觸到冷空氣作基本防範。喜客對此回覆，已徵詢過平常看診的獸醫師，這幾日會多加觀察，請網友們不要擔心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Momo平常愛趴床上，不喜歡人家霸佔。

▲狗狗個性溫和穩重，看到鳥飛進地盤也不會亂攻擊。

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