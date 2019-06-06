吃飯時間到！3汪逼視便當...她把自己變邊緣人享受「監獄餐」

▲狗狗監視便當中。（圖／飼主奴婢授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

你們讓我靜一靜好不好！又到了吃飯時間，新竹縣的飼主「奴婢」，將自己關在狗狗平常在的圍籬內，享受一個人的午餐，但是朝籠子洞口外一看，發現黑狗「阿妹」、垂耳的「花花」和黃狗「小黃班長」都在外面逼視，還是讓她壓力山大。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

奴婢接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，家中狗狗全是貪吃鬼，平常雖貪玩，但遇到能吃的東西，全部都會乖乖坐下、流著口水握手，這天她想出一個妙招，決定把自己隔離在狗狗們的圍欄內獨自開動，希望能少點壓力，結果一回神看見毛孩們個個眼睛緊盯，讓她忍不住發文表示，「吃個午餐......至於嗎？」

請繼續往下閱讀...

那天狗狗們看著圍籬內的她，在門外不停嗯嗯叫，希望主人心軟放牠們進去一起用餐，因為毛孩每每要討吃時，眼神都很熱切，讓她很難拒絕，所以只能盡量裝作沒看見，而3隻狗狗中最愛吃的就是「小黃班長」，可看到照片中牠還瞇著眼，像裝作毫不在乎的模樣，也讓畫面頓時變得有趣。

飼主奴婢的錦囊妙計讓不少網友回應，「我都站著吃」、「他們怎麼不會攀在圍籠上看著妳」、「自己關著自己？哈哈...好可憐」、「原來那籠子是關奴才用的...」、「要好好保護自己（的午餐）」、「牠們在護駕，伺候主子用膳呢！」、「我都在廚房洗水槽吃飯，哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲3隻狗狗為了吃都會變超乖。

▲最愛吃的狗狗非小黃班長莫屬。

▼更多精彩內容：