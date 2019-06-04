地下水門配備LED燈變身「伸展台」　石虎穿梭專用通道畫面曝光　

寵物小組／採訪報導

石虎原是台灣常見特有種，但至今卻已瀕臨絕種、成了保育類動物，為了防止路殺事件頻傳，苗栗縣政府利用地下水門打造「友善通道」，還另外設置LED燈作指引，希望未來有了專用道，可以避免石虎或其他動物在穿梭馬路時，造成難以避免的死傷。

▲石虎行經水門的夜視畫面曝光。（圖／苗栗縣政府提供）

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石虎大多棲在位於海拔500公尺以下地區，但是近幾十年來人類大量開發，導致牠們生存地遭侵入、棲地急遽減少，路殺事件更是頻頻傳出。苗栗縣政府表示，因為開發速度較其他城市緩慢，因此特別容易拍到石虎蹤跡，為了把握最後一線保育生機，擬定開發過程時，需額外謹慎考慮到野生動物的安危，除了推動《石虎保育自治條例》的訂定外，更要有實際作為，近日在某路段利用「地下水門」打造出石虎專用通道，希望能透過這樣的改變，讓保育動物遭路殺狀況減低。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

苗栗縣府農業處許家興專員接受《ETtody寵物雲》採訪時表示，為讓石虎無法靠近公路，農業處內部承辦人員早在2018年即開始規劃石虎常行經路段，希望能在保育方面作出相關應對。今年春季徹底推出方針，除設置長504公尺、高180公尺的防護網。目前還在常發生路殺地段配備LED燈和反光板，讓石虎的專用道更加完備，希望透過這些方式，能讓復育速度大為進步。

▼不只是石虎，連成群白鼻心都出現在通道中。

水門平時作為防洪用途，在淹水時能保護下游住宅的安危，閒置時則可用來當作動物們的專用道，使用率提高，該計畫實施多日，已小有成效，不少石虎藉由此道通過，甚至連白鼻心家族也曾行經，從夜視畫面都可看出牠們在走通道時安全悠閒。而今日即是苗栗縣政府推動的《石虎保育自治條例》的二讀程序會，該法條目前以「25票反對、9票贊成、1票棄權」而遭駁回，石虎條例草案再度被退回審查。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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