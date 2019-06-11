斷腳髒貓流浪5年「肉肚朝天才睡得穩」　她鼻酸曝背後原因

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新北市這隻斷掌貓「三腳」曾經在街頭流浪長達5年，蘇菲收編後帶牠就診，才發現牠不但感染貓愛滋，還有脊椎融合的問題，因此只能以仰躺姿入眠，雖然賴在地板舒服打呼的模樣相當可愛，但每每想到是因為這樣的睡姿對脊椎較無負擔，都讓蘇菲忍不住感到鼻酸。

▲斷掌貓「三腳」曾在外流浪5年。（圖／臉書粉專「貓泰泰 Mao Thai Thai」授權提供，下同）

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斷掌的三腳在林口一帶流浪，受到當地人的寵愛，卻遲遲沒遇到一個能長久陪伴牠的鏟屎官，過了長達5年的辛苦生活，才終於被人帶往蘇菲經營的貓餐廳「貓泰泰Mao Thai Thai」，過著無憂的生活。蘇菲接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當初帶三腳去給獸醫健檢，發現牠斷腳處傷口平整，確定是被捕獸夾弄傷，甚至還罹患貓愛滋，將來若要送養有一定困難度，才決定自己收編，「想到牠跛腳還得時不時躲野狗，心想一定吃了不少苦，讓我很想從此許牠幸福。」

除了腳的問題，三腳前陣子還檢查出「脊椎融合」，有好長一段的療程要走，每週固定複診、接受雷射治療，得花費不少錢照養。因為脊椎脆弱，三腳每每愛睏都會翻肚仰躺，有時睡沉了還會忍不住抖抖身體，看起來單純又帶點傻氣，每天看牠入睡也成了蘇菲的例行日常，「雖然收編牠後負擔加重不少，但下班後看著三腳用愛療癒我，覺得從中獲得幸福。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲三腳習慣翻著肚子睡。

貓愛滋並非透過性行為散播病菌，主要是「含病毒的唾液」經過傷口後感染，罹患後可能會有食慾不振、體重減輕、皮毛狀況不佳或慢性感染的症狀，但並不會感染人體，只對貓科動物有作用。蘇菲表示事實上，此種病狀的致死率並不高，不使用藥物的情況下仍然能活至正常壽命，像三腳這樣的愛滋貓有時生病、開刀較不易復原，但只要顧及營養充足，其實也能像一般成貓恢復身體。

三腳常在店裡和客人互動，大部分客人有養貓，知道貓愛滋不會傳染給人，通常不會對牠抗拒。三腳現在固定複診，在上週已能在身體可負荷的情況下自行小跑步、學習跳躍，看著牠復原狀況良好，蘇菲忍不住感到暖心，她把三腳「幸福肥」後，翻肚睡覺腳還亂抖的影音放上臉書分享，獲得網友紛紛大讚，「三腳有愛牠的馬麻，真幸福耶！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲三腳長期流浪卻很親人，當地不少店家都認識牠。

▲三腳起初有點營養不良、毛色也沒有光澤。

▲三腳常露出新奇表情，這張照片像是在「苦苦哀求」著什麼。

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