梳毛太舒服！　柴柴爽到「右腿裝馬達」瘋狂踩油門

實習記者曾珮瑄／採訪報導

有這麼舒服嗎？新北市板橋的這隻2歲大的柴犬「橘子」這天剛洗好澡，飼主張欣趁著牠心情不錯，就嘗試梳理毛髮看看，橘子被梳到耳朵時，似乎覺得相當舒爽，右腳飛快地前後亂踢，隔空搔癢的動作和張欣的手神同步，畫面看起來十分逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲橘子右腿不停踩發動。（圖／臉書粉專「總柴來我家」授權提供，下同）

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橘子每每知道要梳毛就會全身扭動抗拒，像是在逃避，但若是梳耳朵附近的毛，牠就不會排斥，還會乖乖坐著等，讓張欣覺得超神奇。影片中，柴柴面對梳子並沒有誇張的動作，看起來還很期待，被搔到耳朵時，牠不發一語地享受，沒幾秒後右腿像加裝了馬達，不停前後亂刷，完美重現催油門的動作，「隔空撓癢癢」的影片也吸引了不少目光。

網友們看見這樣的畫面，紛紛大讚，「舒服」、「爽到要起飛」、「誤觸開關」、「機車牽來，要幫你踩發動了」、「哈哈哈！怎麼這麼怕癢」、「原來你按到牠抖腳的開關了」。不過，也有不少遇過毛孩有類似情況的飼主留言表示，狗狗會有這樣的行為，很有可能是因為耳朵裡有耳疥蟲，梳毛時才會有踢腳的反射動作。

張欣見到網友建言，趕緊帶狗就醫，確認過橘子會這樣反應、並不是耳疥蟲致使，也沒有蟲卵寄生的疑慮，此外狗狗平時定期使用的口服驅蟲藥也有防止耳疥蟲的功效，「平常搔抓牠的下巴時會有類似反應，影片中牠確實是覺得梳耳朵很舒服，腳才會前後亂刷。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲橘子趴地撒嬌。





▲柴柴喜歡窩在洗衣籃裡。

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