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浣熊「少爺躺姿」挑食只吃櫻桃　其它聞一聞「全丟外野場」

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄市這隻5歲浣熊「屋膩」平常雖然乖巧，但吃飯時卻異常難搞，這天牠一如往常地躺在專屬沙發上享用餐點，發現碗裡有最愛的櫻桃，其它果子就直接被「丟入冷宮」，讓準備食物的媽媽Joyce Tai看了超傻眼。

▲屋膩先挑櫻桃吃，還把其它水果亂丟。（圖／臉書粉專「浣熊うに（屋膩）～Uni Raccoon～」授權提供，下同）

▲屋膩先挑櫻桃吃，還把其它水果亂丟。（圖／臉書粉專「浣熊うに（屋膩）～Uni Raccoon～」授權提供，下同）

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Joyce Tai喜歡浣熊，但知道這種動物不易馴化，觀察網路上不少飼主照養經驗約1年後才敢收編，「以屋膩來說，牠平常算乖，但不高興、沒睡飽或緊張時，不管相處多親近，還是有可能會被咬，所以自己要懂得避開。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲屋膩偶爾會挑食，喜歡的才肯吃。

▲屋膩偶爾會挑食，喜歡的才肯吃。

▲屋膩有著天使外表，但發狠起來卻不認人。

▲毛孩有著天使外表，但發狠起來卻不認人。

屋膩一天吃一餐，平常愛好口味較老派、養生，不吃添加物太多的食物，反而喜歡杏仁茶、桂花凍，食物有時也得「符合標準」才肯吃，像是葡萄不愛厚皮、西瓜要夠脆等，有十足的「王子性格」。這天牠懶洋洋地躺著用餐，見到有櫻桃，碗裡的藍莓、無籽紅葡萄及綠葡萄就擺著不吃，有些聞一聞還會被拋出碗外，連「敗部復活」的機會都沒有。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

事實上，毛孩雖只挑櫻桃先吃，但還是有把其它「比較不愛」的果子吃完，並沒有浪費食物，服下的櫻桃也都有先用「去籽器」做處理。網友們看完影片，紛紛留言，「好欠揍可是好可愛」、「超有個性的說」、「真聰明，還蠻識貨的內～」、「有得選當然挑」、「挑最貴的水果XD」、「哈哈哈好可愛的挑食」。

※《ETtoday寵物雲》也要提醒各位讀者：浣熊本身具有野性，並不是容易養的動物，千萬不要一時覺得可愛就想收編，還是得評估自身狀況與條件！

▼更多精彩內容。

關鍵字： 浣熊挑食櫻桃葡萄

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