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怪聲襲來...特務貓戴「工地安全帽」摸黑爬行還伸手狂刺探

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市這隻貓咪「番薯」常會不定時有爆笑舉動，這天奴才嘉綺正在看電視，卻突然聽見貓砂盆附近傳來椅子摩擦地板的聲音，好奇前往察看才發現，原來是番薯嫌無聊，卡在椅子裡就變成「龜殼喵」，化身「特務」不停摸黑爬行，看起來相當呆傻。

▲椅子下有隻特務喵。（圖／飼主嘉綺授權提供，下同）

▲椅子下有隻特務喵。（圖／飼主嘉綺授權提供，下同）

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番薯是2歲3個月大的公貓，家裡的4隻貓都是長期在外流浪後，由嘉綺和婷亭收編照養，而牠是其中最會搞怪的，曾一大早趴在鞋子上阻擋奴才出門，沒幾秒後卻直接倒頭大睡回籠覺，是很單純的孩子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天番薯在家閒著，就把頭鑽進平常酷愛的黃色小椅，未料起身後椅子還卡在頭上，牠卻也沒想要掙脫，邊匍匐在地保持平衡，邊靈巧伸出毛拳偵測前方有無障礙物，模樣像極了正在刺探敵情的間諜。

▲番薯想攔人還偷打瞌睡。

▲番薯想攔人還偷打瞌睡。

嘉綺也表示，黃色小椅其實是她清砂盆時要坐的，卻老是變成主子的玩具，鏟屎前都還得先在家四處尋獲椅子蹤跡。有趣的是，番薯只要戴著「工地帽」，路過的貓就會被牠當作敵人偷踹，如果沒有旁人干擾，牠還會安靜地戴著玩貓砂，「牠起身走路後，椅子失衡就會自己掉下來，玩得那麼高興也不好意思阻止。」

貓咪綜藝感滿滿的影片也獲得網友不少留言，「還可以背著走，新玩法」、「天啊！無敵賣萌」、「貓界最流行的造型」、「看不見我～看不見我～」、「新物種！？」、「有點奇葩XD」、「移動的板凳」、「太可愛了想當寄居蟹」、「體驗當蝸牛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲番薯很愛饋頭。

▲主子很愛饋頭。

▲番薯會幫忙推車。

▲番薯會幫忙推車。

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關鍵字： 毛孩特務安全帽椅子

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