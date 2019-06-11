寫作業就要配貓！小鏟屎官發掘「苦臉書僮」新功用...網狂讚

實習記者曾珮瑄／採訪報導

小奴才堅持「讀書配貓」都是因為這個功能！台北市文山區的飼主蘇小嵐在臉書社團揭密，女兒淳淳長久以來寫作業必讓11歲喵皇「阿尼」當書僮，原來是有原因的。影片中，阿尼靜待一旁，像在督促小奴才寫功課，下一秒頭上突然多了個橡皮擦，牠依舊保持超無感的臭臉，看起來完全不在乎。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲書僮阿尼的「新功能」派上用場了。（圖／飼主蘇小嵐授權提供，下同）

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▲淳淳自小和貓相處。

淳淳從出生以來就一直和家裡的6隻貓相處，因此養成愛貓個性，除了讀書時常讓貓伴讀，吃飯也要貓陪，每天早上起床更堅持一一向牠們狂獻早安吻。平常飼主蘇小嵐工作忙碌，也都是主子們負責擔起「保母」一職，因此常有溫馨互動。蘇小嵐還拿出淳淳在讀國小一年級時，寫給聖誕老公公的卡片裡獻給貓咪們的可愛願望，並且表示，「孩子想媽媽時，喜歡跟毛孩說，每每這種溫馨的互動，都讓我覺得好可愛」。

這天淳淳用完橡皮擦，就偷往主子頭頂上放，似乎是想測試看看牠的反應，不過頭頂「重物」的阿尼雖然表情相當凝重，但即使被拉著雙手也沒讓橡皮擦掉下，是很專業的「置物架」。有趣的是，畫面後方有隻已13歲的貓咪「喬喬」正用身體頂著聯絡簿睡覺，看起來2位主子都被小小鏟屎官爬到頭上，也一副無所謂的樣子。

貓書僮的新功用也獲得網友留言，「多功能貓咪XD」、「養到寶了～那麼乖」、「超可愛！怎麼可以這麼方便」、「收服小奴才！」、「不敢動」、「一臉懵」、「好可愛的書僮～這樣怎麼專心寫功課」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲淳淳的願望就是把玩具換成罐罐。

▲女兒堅持寫功課時要配貓。

▲書僮阿尼有時候也會偷搗蛋。



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