傲嬌美橘「單身6年」　媽幫徵友「結尾神反轉」網友笑噴

▲6歲橘貓「娜美」單身已久，媽想幫牠找尋同性格朋友。（圖／臉書粉專「蔡小魚愛蔡娜美」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄這隻6歲橘貓「蔡娜美」雖然溫和乖巧，卻不易親近又怕生，奴才「蔡小魚」為此想替牠找個性情相近的朋友，於是在臉書社團「愛貓聯盟」發布徵友文，不料結尾卻「神反轉」讓網友全笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蔡小魚接受《ETtoday寵物雲》採放時表示，2012年時娜美出現在家門外的板凳內，毛髮異常髒亂，仔細一看才發現是沾上大量柏油，「見狀後臨時向公司請假，但牠狀況難處理，動物醫院說這要給寵物美容店；寵物美容店也推托給醫院，來回跑了4、5間店，才終於找到願意處理的醫院。」

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▲娜美被發現時，身體沾滿柏油。

▲蔡小魚曾把娜美送養，最後因緣際會下又接回疼愛。

貓咪不但有點失溫狀況，還有脫水的問題，照養幾天後才漸漸恢復元氣，牠一直以來性格特別，不撒嬌、不給抱，先前蔡小魚中途隻貓帶回家養，還大發脾氣，不肯進房間，才就此知道牠性格「不親貓」。

娜美貓生起初不幸，卻始終性格獨立，奴才想找尋和牠契合的主子，於是在網路上發文，詳述單身主子的種種介紹，看似充滿「誠意」，結尾卻寫上，「有個性跟我相同的貓想跟我做朋友嗎？......我才不想和你們做朋友。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

趣味性的徵友文獲廣大迴響，「傲嬌的孩子」、「眼睛好漂亮」、「要不是看妳美的份上，我才不接受妳的傲嬌勒」、「根本天使貓」、「好跩好可愛XD」、「真不愧是主子，最後一句彰顯霸氣」、「所以牠到底要不要做朋友？笑死我了XD」、「這麼有個性！我喜歡」。

▲娜美在鏡頭前很上相。

▲主子不愛貓薄荷、木天寥，卻特愛吃貓草。

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