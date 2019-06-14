「白嫩毛湯圓」露U型粉舌甜入眠　背後媽瞪：不准看

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中市這隻萌喵「肉肉」是隻出生3天的新生兒，這天牠喝完奶後，隨即把頭饋在紙箱，舌頭捲成U字形，睡得相當沉。鏡頭後來對焦在後方貓媽媽「寶寶」身上，只見牠緩緩低下頭，露出不悅表情，像暗自埋怨小奶喵「被看太久了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲小奶喵肉肉甜入眠。（圖／臉書粉專「貓多多飯館」授權提供，下同）

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吳修娟接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，其實2歲的貓媽媽「寶寶」和一隻公貓是由「貓多多飯館」的常客撿回的棄貓，目前由吳修娟照顧，「聽客人描述，當時2隻貓直接連籠子、貓砂盆一同被遺棄在外，特別母貓看起來肚子異常臃腫，像是懷孕一樣，我代為接回照顧後，第二天就生小貓了。」

寶寶生產的最佳時機早已延誤多日，小貓卻遲遲在肚內未被生出，負責輸送養分的臍帶在期間失去功能，小貓待在母體內必須強制「自行呼吸」，導致存活率驟降，因此只留下3個孩子，而其中一隻就是小奶喵「肉肉」。

▲寶寶生下來的小貓們。

和另外2隻小貓比起來，肉肉特別愛睡覺，常常突然「斷電」。這天同伴們正在吸奶，肉肉湊上去跟著吸1、2口後，卻突然爬到旁邊、頭饋在紙箱上開始呼呼大睡，只不過牠在睡夢中似乎也在「同步吸奶」，沒多久舌頭就捲成了U形。吳修娟說，等另外2隻小貓學會吃軟飼料，就會和寶寶一起回撿到牠們的客人家，和同樣被棄養的貓爸爸團聚，而肉肉則會留下來當她的寶貝。

療癒滿滿的影片隨即獲得不少留言，「這太可愛了哈哈」、「心臟爆擊」、「貓派站出來」、「後面有哥吉拉」、「這樣誰受得了呀」、「融化了」、「好可愛～想幫牠塞奶嘴」、「這...是睡著了嗎」、「那個舌頭」、「奶貓真的好可愛呀」、「流鼻血」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小奶喵特別愛饋頭。

▲肉肉好動也愛睡覺。

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