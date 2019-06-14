杏眼萌貓「把氣流當玩具」　開掌花高速打「空氣籃球」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

汶萊飼主「露露」近期在臉書社團發布自家1歲8個月大的毛孩「花花」的影片，只見畫面中，主子洗好澡正被吹毛，牠伸出「白饅頭」快速揮打吹風機散出的氣流，表情像是在發呆一樣，模樣看起來相當可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲花花伸手做出運球動作，似乎是想打吹風機的風。（圖／臉書粉專「我家三宝 贝贝 迪迪 花花」授權提供，下同）

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可以看到影片中，花花呆呆地向上盯，一邊開著掌花，揮向直往肚子吹的風，動作儼然像是一名籃球員正在運球，只是花花從頭到尾身體不大動，只有右手看起來比較「發達」，左手則垂直落在地上、毫無動靜，讓人好奇其緣由。

當初飼主露露是在網路上看見流浪貓的送養文，因而決定收編花花，聯絡送養人時原以為牠只有瞎眼，帶回後才發現貓咪不但聾啞、沒嗅覺，連腳都無力，唯獨剩右前腳活動自如，「醫生見牠狀況棘手、很多事無法自理，日後很難照養，有先勸說是否要安樂死，但我想給牠一個活下來的機會，現在貓咪很乖，也給了我很多愛。」

▲花花眼睛無法對焦，看起來眼神無辜，讓露露很喜歡。

花花因雙腳殘疾需坐著便溺，平常吃飯得要人一口一口餵，也因為眼盲較沒安全感，腳一離地就容易抓狂。儘管牠的日常生活上有諸多不便，卻很爭氣、樂於學習，長期訓練後，右耳聽力稍微恢復、雙腿狀況也漸好轉，能夠站著大小便、簡單小跑步，目前正在學習用「鼻子碰食物」的方式，自己用餐。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

花花洗澡基本上都乖巧不亂動，因為眼睛看不見，吹毛時會覺得吹風機一波波傳到身上的氣流像是玩具，常常伸出右手不停抓，像做「運球動作」。網友們看見這樣的影片，紛紛留言，「這技術已經到達無我的境界了」、「速度很快耶！不知道的人還以為一直重播」、「練習運球噢XD」、「喵寶貝表示：夠了喔！手酸了啦小心我揮你喔！」、「抓空氣嗎」。

▲4歲半的貓哥哥「迪迪」很疼愛花花。

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