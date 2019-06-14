前面有瀑布！長頸鹿湊上去豪飲　下秒「抬頭吐舌」驚呆了

▲長頸鹿低頭舔了幾口同伴的排遺。（圖／翻攝自臉書粉專「VT」）

寵物小組／綜合報導

近日有部短片在網路上瘋傳，內容是有隻長頸鹿低下頭後，看見眼前同伴臀部位置灑落「瀑布」，湊上去舔著喝一兩口後，隨即抬起頭、吐著舌頭，面容呆滯，看起來相當錯愕。此篇影片簡略地註解，「這就是遺憾的瞬間...」，短短幾秒的經典畫面不到一天就獲得135萬的觀看人次。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事實上，長頸鹿喝同伴尿液的行為是很常見的，因為這種動物没有交配季，而雌性長頸鹿發情周期約為2周，其中只有不到4天的時間能夠受孕。雄性長頸鹿需透過「喝尿」來判別對方是否正在排卵，若偵測到雌性長頸鹿正值可受孕期，才會進行交配，因此影片中體型較大的長頸鹿會這麼做，極有可能是想要尋找配偶。

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影片被分享到臉書公開社團「●【爆笑公社】●」，很快就吸引網友回覆，「簡直人間美味啊」、「我記得長頸鹿求偶會喝尿XD不過那表情」、「好喝嗎」、「牠一定是喝了才發現對方也是公的！」、「要喝水嗎」、「尿液慢慢從嘴巴流過喉嚨，然後喉嚨，然後還是喉嚨XD」、「我怎麼感覺那隻長頸鹿在暗爽」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼影片取自臉書粉絲專頁「VT」，若無法觀看請點此。

Giraffe Instantly Regrets Drinking Pee This is what instant regret looks like... 由 VT 發佈於 2019年6月13日 星期四

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