皮貓幫奴才升級「藍芽耳機」　聽「高音質人聲」秒豎耳

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這貓真貼心，還送奴才「藍芽耳機」？彰化市2個月大貓咪Curry是家裡最調皮的孩子，這次牠闖了禍，將飼主Leon Chen的耳機線咬斷還一臉不在乎，斷線的耳機乍看之下像是配備了「無線藍芽」功能，它塞進貓咪耳朵瞬間變成「客製化」新產品。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲Curry帶著最新潮無線耳機。（圖／飼主Leon Chen授權提供，下同）

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Curry和另外2隻幼貓是流浪貓生下的，因為貓媽媽不見蹤影，Leon Chen不捨讓牠們自小就在外忍受風寒，因而決定收編，他接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，Curry在幼貓中食量算大、活動力最強，看見細線就喜歡拿來咬著玩，才讓他偶然間發現這場「慘劇」，「平常習慣把牠抓到床上一起睡，早上起床看到的時候，耳機已被分屍，只剩下一邊，另一頭大概是掉到床底下了！」

▲毛孩擔任無線耳機最佳代言人。

因為壞掉的耳機外型很像「無線藍芽耳機」，Leon Chen才想到放在Curry耳朵，看看「兇手」反應如何。畫面中，貓咪配戴耳機，悠哉地饋在床邊，被問「好聽嗎？」也依舊淡定，但後來一聽見主人提到「無線藍芽耳機」，牠立刻豎起雙耳，像是很好奇一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

毛孩初次咬壞東西，讓Leon Chen體悟到以後東西都要收好，怕未來可能會咬電線，從此也要常注意牠在家的行蹤。網友們看見影片，紛紛留言，「喵：幫你咬斷直接變無線」、「音質怎麼樣XD」、「超好笑的啦」、「不符合朕的貓體工學，戴不進去啦！XD」、「還很陶醉」、「我的也被咬斷5條了」、「要聲音自己唱XD」、「肯定是在通話中」、「1秒升級藍芽耳機不好嗎，我錯了嗎」。

▲Curry最聰明也最皮。

▲Curry和左右2隻小貓是同時一起住進家裡的。

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