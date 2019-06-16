男童被「送子鳥」張嘴含頭　網配旁白：原來貨落在這...

▲男童「小猴子」被鵜鶘鳥咬了後腦勺。（圖／小佩授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

南投星月天空景觀餐廳一隻鵜鶘動也不動任人摸，2歲弟弟「小猴子」靠過去合照，這隻大鳥竟突然把小猴子的頭含在嘴裡，把正在連拍的媽媽小佩嚇了一跳，趕快把孩子拉開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

觀景餐廳會將飼養的動物在庭院裡放風，小佩說，因為兒子喜歡動物，所以才特地安排去那裡玩，「那邊小朋友多，覺得園方會放動物出來玩，應該是訓練過、危險性較低，兒子愛跟動物玩，一時之間忘記保持距離，才會有這樣的情況發生。」

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▲小猴子平常喜歡親近動物。

鵜鶘張嘴想咬小猴子後腦勺，小佩見狀後嚇得尖叫，趕緊一個箭步上前把兒子拉開，一邊確認有沒有受傷，一邊安撫兒子情緒，「慶幸沒有戳到眼睛，也沒有受傷，當下心慌不停。」她事後也對兒子機會教育，自己也反省，「以後不會因為孩子喜歡，就讓他摸動物了，還是要注意安全！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這次經驗似乎也讓小猴子印象深刻，當天回家後被問到「今天被小鳥怎麼樣？」，他還模仿鵜鶘的動作，笑著說不會痛，不過這次之後他也學乖了，路上遇到狗狗也不會硬要衝上前摸。小佩將當時拍下的一瞬間傳給幼稚園老師，老師覺得可愛，因而放在臉書社團《有點毛毛的》，還附註「孩子差點被送子鳥送去給別人」，獲得網友留言，「宅配去」、「小孩應該嚇死了，但不小心笑出聲了」、「哎呀這不是當年我送錯家的孩子嗎」、「求弟弟心裡陰影面積」、「阿鳥表示：原來我的貨落在這裡。」

事實上，民間傳說中的送子鳥指的是「歐洲白鸛」，而鵜鶘自帶特殊「喉囊」，讓人聯想到裹著嬰兒的包巾，所以時常被誤認。

▼當天回家後記錄影片。

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