哩蝦郎？貓貓見「無血緣雙胞胎」同步問號　偷出拳招呼

▲姆瑪（左）和帽帽（右）外型神似。（圖／臉書粉專「Q家族」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

苗栗寵物美容師Mita養了多隻貓狗，今年收編一隻玳瑁混加菲的貓「帽帽」，意外和同事帶來洗澡美容的「姆瑪」撞臉，外型像是雙胞胎的兩人看到彼此，彷彿都覺得面容相像，默契地擺出驚訝的表情和肢體，就像在說「咦，你哪位？！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

帽帽原本是店裡送養的孩子，因為牠身體瘦得像紙片一樣，其他貓都送養出去了，唯獨剩牠沒有家，Mita對帽帽的境遇心生不捨，因而決定收編，照顧久了才發現牠除了親人、沒有警戒心外，還是隻「不愛貓的貓」，在店裡完全只想跟狗狗相處，對同類反而態度較冷淡。

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▲帽帽原先身形纖瘦，照養多時才恢復健康。

Mita接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這天正好同事帶著貓咪「姆瑪」來到店裡洗澡，才突然覺得姆瑪長得很像帽帽，忍不住把2隻抱來比對，「所有同事都認不出來，越看越覺得像，根本是神複製！才拍照記錄下來。」她說，也許是因為姆瑪是「虎斑混加菲」，和帽帽體型又像，才能有這樣的巧合。

▲帽帽（右）趁空隙伸拳，而姆瑪的表情就像是被K.O.了一樣。

從外觀來看，姆瑪的右腳肉球是粉紅色、帽帽頭上則多了搓金毛，牠們一隻文靜、一隻活潑，仔細比較下還是有許多相異點。沒有血緣關係的「雙胞胎」初次相見歡，因為對彼此不熟悉而帽帽又不親貓，會互相朝對方哈氣，日後不太適合常相處，只是牠們當下連反應都一樣，店裡的人還是覺得這樣的機緣很有趣。

網友們看見2位主子的互動照，紛紛留言，「雙胞胎」、「右邊帽帽比較可愛」、「超像」、「我還以為是鏡子特效勒XD」、「右鍵複製貼上」、「右邊腳掌不一樣顏色欸！鞋子穿錯了，很特別。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姆瑪（左）是虎斑混加菲，帽帽（右）是玳瑁混加菲。

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