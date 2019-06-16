牧羊犬玩疊疊樂懸10秒　突開外掛「連抽3根」一臉淡定

▲牧羊犬Secret相當聰穎，玩遊戲時相當專注。（圖／翻攝自Instagram／@my_aussie_gal）

寵物小組／綜合報導

澳洲牧羊犬Secret不但身手矯健，連需要靜下心的遊戲也能駕馭！這天牠和主人Mary玩疊疊樂，竟然能連抽3個積木都不倒，玩的時候還知道要「慢慢來」，讓不少網友覺得相當神奇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

畫面中Secret聽著主人說「換你了」，就迫不及待地把嘴湊上前，起初牠有點興奮，一口咬住積木後，卻突然停格10秒鐘之久，等玩具塔停止搖晃，才敢一口氣將積木完整抽出，這樣的過程持續了3次，表現都相當穩定，Secret在玩時專注緊盯，甚至似乎知道這種遊戲必須「輪流玩」，每每輪到Mary抽時，也能靜靜在一旁耐心等。

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如此神奇的景象引來網友大量回應，「這是一隻聰明的狗狗！太棒了」、「從未見過如此畫面」、「真的很神奇」、「牠怎麼如此聰明！我想你們下次可以嘗試玩撲克牌」、「是個思路清晰的孩子」、「哇，充滿技巧性，牠在把木頭拔出來時，我都以為網路斷了XD」、「牠的動作好輕柔」，也有網友打趣地表示，「應該要公平點，都用牙齒咬著玩」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



在 Instagram 查看這則貼文 Mary & Secret （@my_aussie_gal）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 下午 5:47 張貼

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