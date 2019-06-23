太皮罰陪讀！書僮歐告偷瞥哥哥　回頭露白牙甜笑賣萌

實習記者曾珮瑄／採訪報導

賣萌可以少一點作業嗎？新北市1歲大歐告「歐妹」是個小搗蛋，飼主李御歆為了讓牠安份一點，擺了本書要牠安靜陪讀，歐妹來回看著哥哥和書本難以專心，沒多久就撐不下去了，回頭看媽媽露出甜甜的微笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲歐妹太盧被罰讀書。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

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歐妹是家裡的掌上寶，因為年紀還小總是盧著要人陪，不過常和牠作伴的哥哥快要考試了，得在房間裡面認真讀書，歐妹一直吵著要玩，很難讓人專心。李御歆看著這景象，決定搬張椅子、擺本書給歐妹，懲罰牠一起讀。

▲歐妹常在人讀書時在背後監督。

只見狗狗乖坐在旁，兩腳蜷曲，像是打坐的小和尚，滿腦子玩心的牠面對書本還是難以專心，不斷四處看，最後發現哥哥很專心、撒嬌無門，回看李御歆時恢復精神，投射了一個甜美的燦笑，像是想要用裝可愛這招逃掉小懲罰，又精明又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們紛紛被歐妹的笑容融化，並留言道，「歐妹那麼可愛！交白卷也一百分！超過一百分」、「狗兒表示～蓋滿腳印就可以離開了嗎？」、「竟然坐那麼久」、「笑得好可愛，准你不寫作業」、「好委屈的臉XD」、「看到書就頭低低，看到媽媽就立馬笑開懷」、「可愛的陪讀書僮」、「高級伴讀書僮XD」、「看了看，慘了不會寫」。

▲歐妹在桌底下用眼神逼視，汪哥哥嘎逼則是趴在一旁的椅子上一臉舒服。



▲最後歐妹和哥哥嘎逼都乖巧躺著等。

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