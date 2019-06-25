竟敢吃我的飯！　豹貓亮牙「鬥雞眼逼視」：好哩大膽啊

▲Money見飯被吃，表情超不滿。（圖／飼主七七授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

竟敢吃我的飯！4個月大的豹貓Money來說看到「客人貓」大啖自己的乾乾，氣得張嘴、瞪眼，想要趕走偷飯賊。其實這逗趣的表情是個可愛的巧合，奴才七七說，當時Money在打哈欠，剛好捕捉到這麼生動的一刻。

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七七將照片放上臉書社團，並幫Money配音「牠在吃我的飼料啊啊啊！」。七七幫朋友照顧加菲貓2天，拍攝照片當下，加菲貓大啖乾乾，而Money正好打哈欠，才會有像是暴怒的表情，她說Money平時溫和又親人，「加菲一回家肚子餓扁了，剛好用著牠的碗，就捕捉到這樣的畫面。」

▲粉色飯碗是Money在用的。

現在Money大致習慣新朋友借住了，會把加菲的尾巴當逗貓棒玩，也會想找機會親近，但大多被冷淡回絕，七七表示，「因為加菲只顧著吃，不太理會牠，2隻在家偶爾會搶東西玩，才相處這2天，就覺得牠們的互動有趣又可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看見Money的經典表情，紛紛留言表示，「吃好吃滿」、「試吃看看」、「你又不吃」、「開打了，我賭藍貓贏」、「太逗了這表情」、「表情好誇張，笑到流淚」、「哈哈，瞪大了雙眼」、「哈哈，好可愛＋傳神」、「淡定的吃完然後頭抬起來嚇到。」、「我猜牠在喊，救人啊！我的飼料快沒了！」、「灰貓：把郎ㄟ飼料尚好甲」。

▲Money向新朋友示好。

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