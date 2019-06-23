躲雨被媽棄...　萌喵一見人夾腿挺胸「裝貴妃」誘收編

實習記者曾珮瑄／採訪報導

嘉義縣民雄鄉的網友「錢媽」下班回家，看見有貓媽媽帶著孩子躲雨，一打開門貓媽媽嚇得竄逃，連幼貓都忘記拎走，她一時不知該如何是好，轉頭卻看到幼貓挺胸夾腿，擺出彷彿是古代貴妃在爭寵的嬌媚姿態。

幼貓趴坐在機車上，眼神無辜，似乎不知道自己被丟下，見到陌生人也不會逃，眼看外頭下著大雨，錢媽一家人雖然從未照養過貓，但迫於情況緊急，還是先留下了，「獸醫說牠已約3個多月大，我把這孩子取名為『錢錢』，讓牠在家裡多跑、多活動，現在能吃乾飼料了。」

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▲錢錢有著一對大耳，賣萌時看起來很可愛。

錢錢是個很頑皮的小男生，在家常鑽來鑽去吸引目光，媽媽說，「猜想牠是從小流浪習慣戶外了，剛來的時候對甚麼都好奇，我邊養著牠邊學習，有問題就到臉書社團內，詢問毛爸毛媽照養方法，目前也挺順利的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

錢媽表示，毛孩在家裡時很自在，沒有同儕就自己亂咬點東西玩，「牠很喜歡被拍照，還有『偶像包袱』，一看到鏡頭就會側躺擺出貴妃坐姿。」錢錢慢慢習慣有家的生活，不過只有爸爸媽媽在家時，他才肯願意接近客人，媽媽稱讚，「錢錢大多時間還是很乖的！」

網友們看見錢錢的妖嬌坐姿，紛紛留言，「真的好可愛」、「謝謝你們夫妻的愛心」、「超級可愛！好希望有貓也來我家躲雨XD」、「呆萌...幸好你們收編了」、「躲雨是藉口，貓媽媽是替孩子找好人家啦！謝謝您！」、「耳朵超大，可以接收外星人訊號！」、「這個以後很可愛喔，是橘貓欸」、「這小朋友坐姿有點誘人XD」、「注意牠會變胖」、「貓是會自己挑主人的」、「牠的貓媽知道你們是善良的人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵喵亂咬輪胎被罵了。

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