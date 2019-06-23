巨嬰汪忘情跳「謎之舞步」　膜拜「餅乾神」眼波溢滿愛

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北市北投1歲大的巨嬰汪「牛牛」是個吃貨，牠看著眼前餅乾不停繞圈圈慶祝，還時不時趴在地上低頭「膜拜」，表情和動作完整表達了對食物滿滿的愛，看起來模樣呆萌。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲牛牛忘我地跳舞、膜拜餅乾神。（圖／臉書粉專「大尾牛氓」授權提供，下同）

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飼主「牛麻媽」為了讓牠習慣吃慢一點，每每讓牛牛吃點心都會一塊一塊給，這天到了點心時間，牛牛歡喜地看著餅乾，不停前後跑跳轉圈，還叼著不停玩，累了就趴在地上盯著餅乾看，像是在進行某種神祕的「零食儀式」一樣。

牛麻媽表示，狗狗非常愛吃，甚至會為了食物低頭、表演各種特技，每天為了獎勵牠大約會給2、3塊餅乾，「只要給的餅乾稍微大塊一點，牠就會很高興，不停跳舞甩頭，通常這樣的儀式一次就是持續5到10分鐘，給新玩具的時候，也會忍不住像影片那樣手舞足蹈！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友看見牛牛樂歪後的反應，紛紛留言，「好吃馬上就吞～不好吃就不捨得丟」、「牛牛在想：吃、不吃、吃、不吃⋯」、「感覺在跳舞」，也有不少毛爸毛媽對此儀式有共鳴，「我們家的是會玩潔牙骨」、「我家的也有謎樣的儀式，可以玩超久。」、「我家的妹妹也會，還會用鼻子去頂，感覺很像是種儀式」。

▲牛牛剛滿周歲，體型算比較大隻。

▲牛牛生性活潑，約2個月後才比較能靜下來。

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