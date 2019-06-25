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接球！喵玩嘎抓邪惡伸掌噴向奴才　低沉尖叫姐妹笑到哭

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄市1歲貓咪「喵喵」對快速移動的東西特別感興趣，這天牠遇到「蟑螂」，瞥了鏡頭一眼開始抓蟲，最後毫不猶豫地伸出毛拳，將蟑螂往奴才方向噴飛，嚇得奴才失聲尖叫。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友「二姐」接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，喵喵是差不多4個月大時流浪到家裡，當初媽媽堅決反對養貓，是弟妹輪番照顧數日後狀況良好，喵喵才正式成為家中一員，「一開始牠誰都不跟，只黏我弟，現在適應環境之後變得比較活潑，常在家到處玩。」

▲喵喵玩蟑螂，最後讓奴才嚇得大叫。（圖／網友二姐授權提供，下同）

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▲喵喵玩蟑螂，最後讓奴才嚇得大叫。（圖／網友二姐授權提供，下同）

喵喵常自己找東西玩，特別喜歡會快速移動的玩具，一看到逗貓棒、球等就會興奮暴衝，家裡也堆積了不少被玩壞的東西。二姐說，那天弟弟下班回家，第一次看到喵喵在玩蟑螂，很好奇反應就錄影了，「後來弟弟嚇得尖叫，為了躲也顧及不到形象，喵喵見狀後立刻上前了結蟑螂生命，後來我和妹妹不停重播影片，都笑到流眼淚。」

網友們看見影片後，紛紛留言表示，「直射入門！」、「X，我也尖叫了～牠故意的，牠肯定是故意的～」、「牠應該是說，這蟑螂好好玩，鏟屎的你也來玩一下⋯」、「接球啊～的概念」、「我也倒抽一口氣」、「這恐懼好深層啊」、「終於到我回報的時候了⋯」、「求弟弟的心理陰影面積」、「這個無預兆射門100分」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵喵平常好動。

▲喵喵性情好動。

▼平時逗貓棒卡在固定位置，就能讓主子玩得很開心了。

▼更多精彩內容

關鍵字： 浪浪蟑螂

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