「彭于晏」甜送早安吻　她親完見「棕色壯腿」：快吐了

▲主子一早超會撒嬌，奴才下秒直接傻眼了。（圖／飼主曲魯虹授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

基隆市網友「曲魯虹」突然接收到11個月大的貓咪「彭于晏」的早安吻，她高興回親，心裡湧上一股暖意，卻無意瞥見地上有隻偌大的蟑螂腳，她看著眼前情況，忍不住傻眼地問．「呃⋯我剛剛親了誰？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貓咪彭于晏平常超親和，每每飼主剛睡起來都會衝上前擁吻，就連吃飯前也知道要用親親當作謝禮，是個相處越久、越讓人喜歡的孩子，所以這天早上的早安吻也讓曲魯虹欣然接受。曲魯虹心有餘悸地回想當天的情況，「我不疑有他，後來卻看到地上有隻蟑螂腳！沒多久後這孩子趴在某處對我喵叫，走過去一看，是一隻超大蟑螂，還肚破腸流！」

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▲貓咪平常很愛親親。

曲魯虹當下腦筋一片空白，寧願任憑蟑螂屍體在原地也不敢清理，第一次目睹毛孩把蟑螂開腸剖肚，她嚇得早餐、午餐都吃不下，「後來只要想到都覺得反胃，整個人快吐了，非常噁心，可能是有點陰影了，應該會有好一陣子沒有勇氣親毛孩。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

文章獲得網友大量留言湧進，「看來已經五馬分屍了，留下蟑螂腳給妳香烤」、「不要多想，不要多想」、「牠只是吃完後，擦個嘴而已！」、「妳親了強哥⋯」、「這真的很崩潰！忘了吧⋯」、「間接親了蟑螂的內臟而已不要怕」、「聽說有個詞叫做『間接接吻』XD」、「妳就想說那蟑螂也是蟑螂界的彭于晏啊」、「一早就補充蛋白質」、「太可怕了！整個想吐」、「喵的報恩」、「立馬抓去刷牙，哈哈」。

▲貓咪「彭于晏」有很多帥照。

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