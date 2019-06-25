喵躺車頂忘情「露天浴」見人嚇到定格逃跑　車主急道歉

實習記者曾珮瑄／採訪報導

浪喵佔據車頂忘情閉眼理毛，一臉享受，絲毫沒注意到車主接近，不經意抬頭才發現有人，嚇得馬上定格，倒退2、3步後狼狽逃跑。苗栗縣網友蕭蕭發現自己嚇到貓，馬上說「對不起！」，不過下班看到這個畫面，一整天的疲憊都被療癒了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蕭蕭當天凌晨1點左右才下班，要開車時遠遠就發現愛車被浪浪「寵幸」，於是開始錄影，沒想到卻捕捉到有趣的畫面，「牠看起來歷經滄桑，應該是附近的流浪貓，爬上我的車頂洗澡超認真，我走近都沒發現，結果一看到我自己嚇一跳逃走！」蕭蕭後來在附近找了一下，都沒有看到貓咪的蹤影，便開車離開了。

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▲浪貓忘情洗澡，見到人後嚇得逃跑。（圖／網友蕭蕭授權提供）

浪喵專注理毛這點讓蕭蕭感到驚訝，「第一次見到這隻貓貓，牠雖是浪浪，警覺心卻那麼低，突然嚇到時動作很大，讓我也嚇了一跳，但還是忍不住跟牠道歉，不過就不知道牠有沒有聽到了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貓咪忘情洗露天澡的影片引來網友留言，「慘了，太忘我被偷窺了，嚇死寶寶了」、「竟敢偷看本宮沐浴XD」、「感覺像是洗澡被偷窺XD」、「舔到最高境界了～」、「警覺性真低」、「哈哈哈～人家很陶醉，幹嘛嚇人家嘛」、「嚇到不知道要怎麼跑」、「要送牠一個罐罐賠罪呵」，不過也有網友見浪浪的模樣，忍不住表示，「歷經滄桑的臉龐⋯」、「心疼⋯」。

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