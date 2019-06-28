永和店開幕！「憑發票」不限金額享義診　另有「超值1元購」

▲開幕兩天活動開跑！消費不限金額都可享義診。（圖／東森寵物雲竹東店提供）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲永和得和店將於29日開幕，在周六、周日皆送上福利活動！除了特定商品「買一送一」，還有滿額超值貓砂1元加購的優惠，2天憑店內消費發票，不限消費金額，都可享有資深獸醫師陳正倫醫師提供的寵物健檢服務，替毛孩們的健康把關。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

開幕期間除了推出「知名犬貓飼料買一送一」，也有超值的滿額貓砂「1元」加價購，而全館單筆消費累積滿666元的話，還會加送精美小禮品。除此之外，美容洗澡方面也推出「小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元」的體驗價，另搭配「包月7折」優惠，讓毛爸毛媽們能用最超值的價格，感受到最優質的服務。

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▲永和得和店開幕囉！（圖／東森寵物雲永和店提供）

毛孩的健康是所有飼主最在乎的！只要在開幕2天內在店內消費過，憑當日發票作為證明，都可以免費享有免費健檢服務，由資深獸醫師陳正倫醫師替飼主解惑種種疑難雜症。若是錯過2天優惠黃金檔期，店內也有長期優惠，即日起至7月31日，特定商品享有「多件優惠」，包括肉乾、尿布等，替飼主省荷包。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲店貓「東東」也會在開幕活動時出現喔！（圖／東森寵物雲永和店）

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▲永和得和店Qr Code，歡迎加好友。（圖／東森寵物雲永和店提供）

【永和得和店優惠商品總整理】

★開幕兩天（6/29、6/30日）活動

（1）知名犬貓飼料買一送一（N.B.、WELLNES、紐頓、美士）

（2）滿額超值1元加價購（潔淨貓砂）

（3）西莎餐盒1箱699元

（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元

（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠

（6）全館商品單筆消費滿666元送精美小贈品！

（7）06/29(六)、06/30(日)13:00至19:00憑當日店內消費發票，不限金額享有「免費寵物健檢」

★長期優惠活動（開幕期至7月31日止）

（1）燒肉工坊與御天犬3包399元

（2）業務用尿片8包899元

（3）特級銀貓罐24罐480元

（4）鐵鎚牌與藍鑽貓砂2盒999元

（5）CIAO肉泥10包539元

（6）COCO狗罐24罐(160g)720元

▲▼永和得和店開幕DM。（點圖放大）

【門市資訊】

永和得和店

地址：新北市永和區得和路409號1樓、2樓

電話：（02）2928-1233

門市營業時間：11:00至22:00

美容營業時間：11:00至21:00