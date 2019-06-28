▲柴柴「哈吉」接人回家時模樣可愛。（圖／臉書粉專「Hachi的日常」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南飼主陳香吟這天回家時，6歲萌柴「哈吉」聽到動靜，飛快衝到門口迎接，牠耳朵直立、眼睛發亮，看起來相當期待主人歸來，讓人覺得暖心。但事實上，若是打開門哈吉也不會衝出來，因為牠曾有一段令家人感到痛心的過去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

哈吉個性調皮又愛溜達，從小就喜歡趁人開門時偷鑽出去，為此也讓陳香吟傷透腦筋，「怕牠發生危險，家裡的人都變得格外小心，平常白天時讓牠在院子玩，本想著門都關緊很安全，沒想到在牠約4歲時，某天竟自己偷在網狀圍籬咬了洞離家出走...當時弄得大家都很心急。」

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▲哈吉曾在離家出走時，被約10隻野狗圍毆。

哈吉在外半天，後來是由好心人尋獲後帶回，「據當時撿回牠的人描述，牠在外被約10隻野狗圍毆，正好被發現才撿回一命，也因為這樣的意外，讓哈吉害怕出門。」哈吉好一段時間都像是換了靈魂一樣，整天無精打采，就算陳香吟和家人嘗試用更多時間和愛陪伴牠，都常被亂咬，堅持了1個月才重新尋回哈吉的笑容。

柴柴經歷一場浩劫後，變得較溫順，雖然心情大致平復，但若知道要出門，偶爾還是有點猶豫，因此乖乖「等門」成了牠的日常，只要看到認識的人回家，哈吉都會衝到門邊，手饋在鐵框上，用著滿是期待的表情看。對此陳香吟說，「牠現在特別塞奶，會推著人手要討摸摸，看著哈吉變得像以前一樣開朗，高興之餘也心疼牠的遭遇。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲哈吉如今變回親人的孩子。

▲現在若要出門，哈吉還是會很高興。

▼哈吉只要說「好」就能有人陪玩。

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