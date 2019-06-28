ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿嬤送的！歐告叼白色信封眼睛發亮　她一盯傻眼：要扣肉錢了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲歐告小熊叼著來自阿嬤的白色信封。（圖／臉書粉專「小熊&胖丁」授權提供，下同）

▲歐告小熊叼著來自阿嬤的白色信封。（圖／臉書粉專「小熊&胖丁」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹縣飼主Chia Chen某日收到愛犬「小熊」送上的5張信封，仔細一看才發現是來自阿嬤的「帳單」。她看小熊臉上全寫著開心，似乎想用帳單換肉肉當獎勵，忍不住開玩笑說，「你知道你損失了多少肉錢嗎？不要用閃亮亮的眼睛看我，今晚我不給你吃宵夜了！」

Chia Chen接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這天阿嬤整理信，發現有機車帳單，「我騎的車登記她的名字，當下聽到立馬高興地說『不用繳錢了』，她聽完翻白眼，隨即就把信封送給小熊，想不到小熊竟然毫不猶豫地把帳單當禮物送我！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

請繼續往下閱讀...

▲小熊擅長用頭頂東西。

▲小熊擅長用頭頂東西。

小熊此舉實在太萌，阿嬤一時高興送上更多信封。Chia Chen收到雪片般飛來的帳單，哭笑不得，「短短不到1分鐘時間，我手中多了5張！全都是牠給的。」但看狗狗面容渴望，還是賞了肉肉當獎勵。

事實上，小熊曾被訓練「撿娃娃就有肉肉吃」，因此現在家裡人只要和牠對到眼，都有機會收到「禮物」。Chia Chen表示，「牠幾乎每天都這樣運送東西，連鈔票都可以！牠會咬東西上來，通常就代表餓了，想要人賞肉給牠，但如果人家在忙或者正在睡覺，小熊就會乖乖等也不會吵鬧，非常貼心！」

▲小熊前幾天叼著娃娃，等到睡著了。

▲小熊前幾天叼著娃娃，等到睡著了。

網友們看見小熊幫阿嬤打造的「獨特省錢招」，紛紛留言，「麻煩來我這邊叼2張走XD」、「以為是紅包形狀的都要給娘嗎？」、「阿嬤的套路」、「熊知道誰在家裡是老大啊」、「教育成功」、「熊熊快遞」、「熊好棒，真會替媽媽孝順阿嬤❤」、「聰明的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼小熊想要獎賞，瘋狂叼娃娃。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 米克斯毛孩帳單

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「彭于晏」甜送早安吻　她親完見「棕色壯腿」：快吐了

喵躺車頂忘情「露天浴」見人嚇到定格逃跑　車主急道歉

竟敢吃我的飯！　豹貓亮牙「鬥雞眼逼視」：好哩大膽啊

接球！喵玩嘎抓邪惡伸掌噴向奴才　低沉尖叫姐妹笑到哭

東寵永和店開幕！　多款飼料「買1送1」、包月美容7..

貨車突然劇烈搖晃！　下秒「巨怪」伸爪趴窗駕駛險嚇尿

躲雨被媽棄...　萌喵一見人夾腿挺胸「裝貴妃」誘收..

影／沒人看我表演...柴滑水2下就上岸　爸傻眼：也..

巨嬰汪忘情跳「謎之舞步」　膜拜「餅乾神」眼波溢滿愛

太皮罰陪讀！書僮歐告偷瞥哥哥　回頭露白牙甜笑賣萌

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

汪睡覺像中邪！眼球快速轉動　媽看到嚇歪...網笑：..

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM..

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神..

白襪虎斑爽剃毛「翻肚腿開開」　瞌睡臉＋吐舌頭.....

又一戲精！小狗拖後腿奮力爬　 走一半突痊癒～網：眼..

萌喵高超饋頭＋專業哀怨視角 奴才崩潰：每天上班都遲..

心機法鬥裝「掰咖」吃力拖地爬 叫名字立刻站好馬麻傻..

阿嬤送的！歐告叼白色信封眼睛發亮　她一盯傻眼：要扣..

台中米克斯遭拖行！血染1公里「傷口磨焦」　戴項圈張..

幼幼遭棄路邊「四肢佈滿黑色小洞」　她心疼收編：家裡..

悲！米克斯綁機車強拖全身傷慘死　網轟「會有報應」警..

休園10天重新開放！　台北市立動物園29日「健康見..

永和店開幕！憑發票不限金額享義診　另有「超值1元購..

飼主摸到睡著　萌兔擠成一坨「黑糖麻糬」…乖當抱枕不..

機車竄出「三角頭」蛇蛇　外送員崩潰：大哥，我趕時間..

下大雨不出門！　爸祭「秘密武器」…秒收服宅柴：拒當..

一句「幹嘛養瞎子狗？是我就丟掉！」　激發出成為狗醫..

上銀完成世紀接班　卓永財交棒給獨子卓文恒

秋行軍蟲防治進入強制施藥階段　台東不再受理露天燃燒..

網傳小時回憶「嘉南羊乳」掰掰了　廠商回應：花蓮地區..

《名偵探柯南》劇場版有新角色？4歌手X動畫組合歌迷..

屋主妥協讓價　6月交易量微幅上揚

秀髮也要多喝水！夏日「這件事」做好，髮質就能起死回..

城市大學許哲榮投入選秀　曹竣崵評「右打的陳晨威」

中職／王溢正對戰包林傑　28日運彩看好桃猿勝富邦

參加「小三通」典禮出大包！韓國瑜派葉匡時調查後....

小孩吵著投販賣機！他坐路旁喝飲料遇媽要求「到別處喝..

寵物動物熱門新聞

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

機車竄出蛇　外送員崩：我趕時間

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

下大雨不出門！爸祭秘密武器收服..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

米克斯知道爺爺老　忍住不撲上

狗困下水道好幾天　上岸悲鳴找媽

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

浪浪杵門口　藥師愣2秒發現牠流..

讀者迴響

熱門新聞

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

機車竄出蛇　外送員崩：我趕時間

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

散步遇到燒過冥紙！夫妻下秒鼻酸

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

下大雨不出門！爸祭秘密武器收服..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

米克斯知道爺爺老　忍住不撲上

狗困下水道好幾天　上岸悲鳴找媽

浪浪被咬傷　爸爸躺地上哄整夜

浪浪杵門口　藥師愣2秒發現牠流..

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

汪睡覺像中邪！眼球快速轉動　媽看到嚇歪...網笑：需要驅魔

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面