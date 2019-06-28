阿嬤送的！歐告叼白色信封眼睛發亮　她一盯傻眼：要扣肉錢了

▲歐告小熊叼著來自阿嬤的白色信封。（圖／臉書粉專「小熊&胖丁」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹縣飼主Chia Chen某日收到愛犬「小熊」送上的5張信封，仔細一看才發現是來自阿嬤的「帳單」。她看小熊臉上全寫著開心，似乎想用帳單換肉肉當獎勵，忍不住開玩笑說，「你知道你損失了多少肉錢嗎？不要用閃亮亮的眼睛看我，今晚我不給你吃宵夜了！」

Chia Chen接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這天阿嬤整理信，發現有機車帳單，「我騎的車登記她的名字，當下聽到立馬高興地說『不用繳錢了』，她聽完翻白眼，隨即就把信封送給小熊，想不到小熊竟然毫不猶豫地把帳單當禮物送我！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲小熊擅長用頭頂東西。

小熊此舉實在太萌，阿嬤一時高興送上更多信封。Chia Chen收到雪片般飛來的帳單，哭笑不得，「短短不到1分鐘時間，我手中多了5張！全都是牠給的。」但看狗狗面容渴望，還是賞了肉肉當獎勵。

事實上，小熊曾被訓練「撿娃娃就有肉肉吃」，因此現在家裡人只要和牠對到眼，都有機會收到「禮物」。Chia Chen表示，「牠幾乎每天都這樣運送東西，連鈔票都可以！牠會咬東西上來，通常就代表餓了，想要人賞肉給牠，但如果人家在忙或者正在睡覺，小熊就會乖乖等也不會吵鬧，非常貼心！」

▲小熊前幾天叼著娃娃，等到睡著了。

網友們看見小熊幫阿嬤打造的「獨特省錢招」，紛紛留言，「麻煩來我這邊叼2張走XD」、「以為是紅包形狀的都要給娘嗎？」、「阿嬤的套路」、「熊知道誰在家裡是老大啊」、「教育成功」、「熊熊快遞」、「熊好棒，真會替媽媽孝順阿嬤❤」、「聰明的孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼小熊想要獎賞，瘋狂叼娃娃。

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