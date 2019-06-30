ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小松鼠卡鐵軌轉頭發現有鏡頭在拍　爬褲管放射粉紅光波

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Nick Allen）

▲小松鼠誤入鐵軌中，拼命跳卻跳不出去。（圖／翻攝自Facebook／Nick Allen）

寵物小組／綜合報導

人類和其他動物身在同個地球，本來就該互相幫助，國外網友尼克(Nick Allen)完全沒想到自己有機會拯救一個小生命，但看到這段「見證影片」他忍不住為自己驕傲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天尼克在家附近的火車鐵軌上漫步，有個會動的小東西引起了他的注意，靠近一看，那是一隻小小的松鼠，小到比鐵軌還矮的牠，不小心掉到鐵軌中央，怎麼都跳不出去眼前的鋼鐵屏障。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自Facebook／Nick Allen）

▲走投無路的小松鼠直接爬上陌生人褲管求助。

尼克拿出手機紀錄時，小松鼠似乎立刻知道眼前這個路人可以幫得上忙，於是跑到他面前、爬上褲管，用深情款款的眼神盯著，尼克擔心貿然觸碰會嚇到小傢伙，於是把腿跨出去，但小松鼠似乎還不知道自己安全了，不敢輕易離開。

尼克表示，「這個小傢伙需要一些幫助，於是跳到我這麼一個隨機的路人身上尋求協助，充滿信任的舉動讓我感到純粹的喜悅。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

So today I was walking home from the creek on the rail road tracks and I see this baby squirrel that can't get over the little ledge so I was going to help him up and next thing I know he crawls on my leg and I walked him half a mile down the tracks with him just hanging on my leg, I got him in the woods and he hopped off and went right up a tree.

Nick Allen 發佈於 2016年9月19日 星期一

關鍵字： 鐵道火車鐵軌松鼠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／鯨魚遭活活斬尾…拖斷肢海中漂流　拼命掙扎卻只能..

影／汪流浪2年奇蹟尋回主人　衝進熟悉懷抱大哭：怎麼..

影／地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒..

小灰貓可憐貌「帶我回家好嗎？」長大崩壞眼神死　網笑..

貴氣黑貓慘變「手風琴」媽爆氣　無辜爸：我說剃老虎造..

孤兒貓被母狗愛上一秒領養　小臉驕傲抬高高：這是我馬..

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩..

貓皇御駕他家樓頂生小孩　架攝影機偷拍才驚覺：這不是..

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電..

馬戲團小熊賣藝騎摩托車　「不小心失誤」從脖子被抓起..

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰..

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

2馬爾濟斯「蓬頭垢面」遭棄排溝旁　眼患白內障.....

雙喵忘情理毛...一抽手超傻眼！　網笑噴：我是誰我..

打雷別怕！大暖汪守門護妹「狂度估」堅持站崗超窩心♥

美食敗給周公...貪睡歐告秒閉眼 馬麻無言：有沒有..

初生7天小斑鳩被鳳頭蒼鷹帶走　網驚：根本看動物星球..

海龜「專業碰瓷」偷撞教練還裝暈 水中明星...見鏡..

柴柴見掃地機器人秒進防禦狀態 怕被被遭綁架叼毯怒吼..

同伴車禍過世浪汪守護輕舔遺體　她嘆：才3個月大的孩..

她獨自在家...房門被「分段式緩慢開啟」爆雞母皮！..

「鱷魚貴賓」要找家！尖嘴暴牙超撒嬌　半月後「變美了..

2隻天竺鼠爆生變35隻　她全送收容所兩手一攤：抱歉..

喵星人每天送「驚嚇禮」報恩　網見「巨大體型」傻眼：..

5汪擠「柴油機車」搶著兜風！　腳踏板塞3隻滿出來啦

小松鼠卡鐵軌轉頭發現有鏡頭在拍　爬褲管放射粉紅光波

2隻「毛鬧鐘」坐床邊噴哀怨光波　逼奴才起床：放飯！

圓仔終於上班囉！拿出手機「嗶一下」方便入園　e化售..

熱浪來襲！汪在沸騰汽車裡叫不出聲　最後一秒驚險獲救

第2屆全國電動車創新設計與實作競賽　台南沙崙交流砌..

華山「愛老人動起來」運動會鹿谷登場　 相揪老寶貝動..

桃園蓮花季瓜王爭霸戰　超級大西瓜62.08台斤奪冠

羽球拍遺落小黃上…警秒尋回　馬來西亞留學生驚嘆：效..

快訊／主辦單位：現場破25萬人！韓國瑜新竹造勢紅潮..

快訊／高雄路面又見塌陷　議員臉書批「市長很忙趴趴走..

吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳..

溫網／「我怎麼就變壞人？」　小威回應插隊風波：法網..

自由市場8猛將　NBA權力版圖戰將開打

台南護理人員公開甄選到考率96%　成績在衛生局官網..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

汪陪孤兒小馬睡覺　大愛療癒悲傷

鸚鵡雞婆解釦子！　爸揮汗扣回去

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

領養小歐告過世　默默守護她2年

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

鬧鐘定時6點喵　溫柔奶音逼人醒

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

汪陪孤兒小馬睡覺　大愛療癒悲傷

鸚鵡雞婆解釦子！　爸揮汗扣回去

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

領養小歐告過世　默默守護她2年

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

鬧鐘定時6點喵　溫柔奶音逼人醒

貓雨天滑落鐵皮棚　結局逼哭網友

最新影片

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

2馬爾濟斯「蓬頭垢面」遭棄排溝旁　眼患白內障...徐文良：不該被糟蹋！

雙喵忘情理毛...一抽手超傻眼！　網笑噴：我是誰我剛剛舔了什麼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面