小松鼠卡鐵軌轉頭發現有鏡頭在拍　爬褲管放射粉紅光波

▲小松鼠誤入鐵軌中，拼命跳卻跳不出去。（圖／翻攝自Facebook／Nick Allen）

寵物小組／綜合報導

人類和其他動物身在同個地球，本來就該互相幫助，國外網友尼克(Nick Allen)完全沒想到自己有機會拯救一個小生命，但看到這段「見證影片」他忍不住為自己驕傲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這天尼克在家附近的火車鐵軌上漫步，有個會動的小東西引起了他的注意，靠近一看，那是一隻小小的松鼠，小到比鐵軌還矮的牠，不小心掉到鐵軌中央，怎麼都跳不出去眼前的鋼鐵屏障。

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▲走投無路的小松鼠直接爬上陌生人褲管求助。



尼克拿出手機紀錄時，小松鼠似乎立刻知道眼前這個路人可以幫得上忙，於是跑到他面前、爬上褲管，用深情款款的眼神盯著，尼克擔心貿然觸碰會嚇到小傢伙，於是把腿跨出去，但小松鼠似乎還不知道自己安全了，不敢輕易離開。

尼克表示，「這個小傢伙需要一些幫助，於是跳到我這麼一個隨機的路人身上尋求協助，充滿信任的舉動讓我感到純粹的喜悅。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）