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影／太熱！雪橇汪闖銀行「倒地吹冷氣」　警察狂掏食物：拖不動...

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大陸中心／綜合報導

天氣太熱受不了！江蘇蘇州某間銀行日前遭到「無賴」闖入，一隻阿拉斯加雪橇犬一動也不動地躺在地板上「蹭冷氣」，甚至還阻礙到民眾辦理業務的通行道路。警方接到通報趕到現場，想將汪汪帶至別處，沒想到怎麼拖都拖不動，只好不斷拿出食物誘惑。

▲太熱！雪橇汪闖銀行「倒地吹冷氣」　警察狂掏食物：拖不動...（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲汪：不～想～動～（圖／翻攝自《澎湃新聞》，下同）

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據悉，江蘇蘇州太倉港區派出所的警察在25日中午接到通報，一隻流浪的汪汪因為天氣太熱，跑進銀行裡吹冷氣，而且還賴著不肯走。當時，警方趕到現場時看見，這隻雪橇犬倒在地板上吐舌喘氣，原本想將牠帶回警局，但汪汪已將全身放鬆到極致，無論怎麼拖都拖不動。

▲太熱！雪橇汪闖銀行「倒地吹冷氣」　警察狂掏食物：拖不動...（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲本汪就是要在這吹冷氣！！！

▲太熱！雪橇汪闖銀行「倒地吹冷氣」　警察狂掏食物：拖不動...（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲拖不動的警察只好變身褓姆。

隨後，警察只好化身褓姆，買了許多食物給汪汪吃，試圖引誘牠起來，但卻屢屢失敗，最後請來寵物店員幫忙才順利將牠哄上警車。經查，這隻雪橇犬年僅5個月大，平時只吃狗糧，由於食量太大，加上前飼主搬家等理由而被拋棄，目前已找到一位好心人願意收養。

▲太熱！雪橇汪闖銀行「倒地吹冷氣」　警察狂掏食物：拖不動...（圖／翻攝蘇州公安微博）

▲警方表示，這隻雪橇犬已被好心人領養。（圖／翻攝微博「蘇州公安」）

這段影片日前在網路上曝光，網友紛紛留言，「汪：我就是不走～」、「毛多太熱了啦」、「這麼可愛怎麼忍心丟啊」、「太能吃錯了嗎」、「養不起就不要養！」、「好可愛的無賴」、「還好牠遇到好心人」、「養了就樣一輩子對牠負責」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您；請以領養代替購買，養了不棄養。

關鍵字： 阿拉斯加雪橇犬銀行冷氣警察流浪犬

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