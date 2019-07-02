大熊貓復育70年數量大增　人工繁育11隻「成功野放大自然」

▲野生大熊貓近年來的數量不斷增加。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

野生大熊貓在四川邛崍山的分布近年來逐漸增多，被當地居民遇見的機率也越趨頻繁。根據2015年所公布的調查數據顯示，大陸的野生大熊貓數量多達1864隻，而目前已有11隻人工繁育的大熊貓在經過科學野化培訓後，成功被放歸大自然。

據悉，第4次大熊貓調查數據在2015年2月公布，內容顯示，截至2013年底，大陸已有1864隻大熊貓，圈養的數量達到375隻，棲息地面積為258萬公頃，無論是大熊貓種群數量，還是棲息地面積都有明顯提升。中國大熊貓保護研究中心表示，這是人與大自然和諧共生的景象，更是70年來，在大熊貓保護上積極努力的成果。

請繼續往下閱讀...

據中新社報導，中國大熊貓保護研究中心黨委書記張志忠指出，目前正是大熊貓繁殖的季節，在保護研究中心的臥龍神樹坪基地內，保育專家每天都忙著照顧懷孕的大熊貓，光是2018年就有31隻寶寶在這裡出生。

▲優秀的大熊貓個體都會被帶到山林上進行野化訓練。（圖／中新社）

此外，目前在野化訓練場內，有5對大熊貓母子正在進行訓練，而受訓時間為2年。據了解，等到大熊貓寶寶成長到1歲多並開始吃竹子時，工作人員就會將優秀的個體帶到高海拔、面積20萬平方米的山林接受挑戰。

這些經過野化培訓的大熊貓對氣候、地形、植被、竹種等環境都適應良好，甚至能獨立生存。而目前已有11隻人工繁育的大熊貓經過科學野化培訓後，成功回歸大自然，其中9隻則在野外存活，有一隻甚至還走了上百公里，從雅安走到涼山。

大熊貓目前主要分布在四川、陝西、甘肅三省，中國大熊貓保護研究中心常務副主任表示，這三省自2017年1月設立大熊貓國家公園後，已涵蓋了70%以上的大熊貓棲息地、80%以上的野生大熊貓種群，總面積達2.7萬餘平方公里，而大熊貓未來能不能回到自己祖先生活的地方，目前仍在研究中。