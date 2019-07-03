「風速狗」飄逸燦笑美到路人狂問品種　媽驕傲：收容所很多喔

▲米克斯熊熊被風吹成飄逸風速狗。（圖／我愛熊熊 I love Shung粉專授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

領養也能遇見心目中的理想毛孩。雲林一位飼主傍晚帶著米克斯「熊熊」散步，公園陣陣強風讓熊熊變成風速狗，柔順的長毛在空中飄逸，美到路人紛紛停下來詢問狗狗的品種，讓馬麻驕傲又開心，同時向對方宣導以領養代替購買，只要有心，米克斯也能養成品種犬。

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▲▼熊熊和其他2隻狗狗都是領養回來的孩子。



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飼主Tracy Tsai日前分享前幾天和路人的對話，這天她一如往常帶著熊熊去散步，其中一位路人看到狗狗飄逸的毛髮，特別走過來詢問，「小賊（小姐）～你這什麼品種的狗？很特別餒...這種狗是不是很少看到？」，Tracy Tsai禮貌的回覆，熊熊就是一般的米克斯，「不會啊，收容所很多喔～我們也是收容所領養的喲！」對方聽完就一臉羨慕的離去，讓身為飼主的她感到非常驕傲。

▲▼米克斯驚喜包。

Tracy Tsai笑說，5歲的黑熊是她領養的第一隻狗，之後陸陸續續又收編了2隻狗，也因為這樣開始到收容所當志工、累積一些救援流浪狗的經驗，其中一隻狗狗還送養到美國，「好好照顧狗就會很漂亮，其實什麼品種都不重要，狗狗都一樣很可愛。」

▲狗狗只要好好照顧都會變超級可愛。



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本身曾經參與過專業寵物訓練師的Tracy Tsai也會在粉專分享正向訓犬的方式，提倡不打不罵的方式教毛孩，希望透過廣這樣的方式，讓更多毛孩生活品質提升，促進人犬關係，讓更多狗狗能被真正當成家人般照顧。

這段影片被分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友紛紛留言稱讚，「狗狗走路超有風」、「根本就是洗髮精廣告超美」、「長髮飄逸的米克斯超美」、「汪：風吹的不是哥的毛，是哥的瀟灑～」、「我家也是米克斯！真的超乖又可愛」。