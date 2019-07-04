與6條巨蟒同床「身體被緊緊纏繞」　3歲女童淡定滑手機

▲女童與6條蛇同床的畫面看起來十分驚悚。（圖／翻攝自YouTube／Al Sukorejoi）

國際中心／綜合報導

印尼坦格朗(Tangerang)一名3歲女童不但和多條蟒蛇同住，還可以一起同睡，即使身體被6條蟒蛇纏身還能淡定看卡通，驚悚畫面在網路上引起討論，但她的父親埃芬迪(Syahrul Effendi)卻完全不擔心女兒安危，「我理解別人之所以會怕的感受，但我相信她，也相信動物們」。

照片中可看到，3歲女童拉妮(Rani)居然同時和6條蟒蛇同床，包含綠樹蟒、網紋蟒和緬甸蟒等不同品種的粗大蟒蛇，雖然有這麼多條蛇在她身上爬來爬去，她卻完全不害怕，淡定躺在床上只顧著看手機裡正在播放的卡通，只有偶爾視線被擋住時，才稍微移動一下蟒蛇的身體。

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這些蛇雖然無毒，但牠們的身軀若是用力緊纏，仍然有可能勒死拉妮，然而父親埃芬迪卻表示，這並不是拉妮第一次與蛇進行這麼親密的互動，對方從2歲開始便與蛇一起生活，從小便遺傳了他熱愛動物的天性，「我有時候也會害怕，但看到她與動物們如何互動後，害怕的感覺便消失了。」

埃芬迪表示，與家人在照顧野生動物時，比如說大蜈蚣就常常會咬他，但從來不會咬拉妮，「我的母親觸碰蟒蛇時，蛇雖然也會纏繞在她的手臂上，但是會顯得非常緊張，可是碰到拉妮就可以很放鬆，所以老實說，現在我完全不會擔心拉妮與動物們互動的問題。」