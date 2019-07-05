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火燒過來了！比特犬叼8月女嬰尿布逃難　機警救了全家

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寵物小組／綜合報導

住在美國加州的比特犬Sasha是全家人的英雄，牠衝進門提醒媽媽失火了，接著跑進8個月大小主人Masailah房裡，拽著尿布就要把寶寶拖到安全的地方，因為牠的機警，全家人才逃過一劫。

Masailah從出生回到家，就和狗姐姐Sasha天天膩在一起，他們一起睡覺、一起洗澡，一起分享任何事，沒想到這份單純的情誼竟能「救命」。這件事情發生在2018年6月，某個周日夜裡女主人Latana Chai聽到「碰！」的巨響，接著在後院的Sasha不斷吠叫、扒門，「我不知道發生什麼事，一把門打開Sasha就跑進來，還一直狂吠。」Latana Chai往門外一看驚覺大事不妙，隔壁鄰居家起火，火勢正延燒到他們家。

Latana Chai跑回屋內要到房間抱8個月大的女兒逃跑，但到房內卻看到Sasha已經在那裡了，「Sasha咬著我女兒的尿布，拽著想把寶寶帶到安全的地方。」Latana Chai說，Sasha絕對是他們家的英雄，「要不是牠突然狂吠，衝進屋裡做出那些反應，我可能不會知道發生什麼事。」立下大功後，Sasha也得到美味牛排大餐。

請繼續往下閱讀...

雖然這個英雄事蹟已經過了1年，但Sasha英勇的表現仍不斷在社群媒體上流傳，網友們稱讚牠忠心機靈的表現，也希望Sasha和小主人永遠互相陪伴、快樂地長大。

Pit bull saves family from fire, carries baby out to safety by diaper

A family's bond with their dog formed right from the start and that bond paid off when it really counted when their house caught fire. https://bit.ly/2HIuSz1 (Courtesy: KCRA, Latana Chai, Brittany Green, CNN Newsource)

WTTE FOX 28 發佈於 2018年6月12日 星期二

關鍵字： 比特犬狗英雄小孩與狗

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