分開30萬年「黑白→巧克力」！　棕色大熊貓毛色突變「研究出爐」

▲全球目前僅存一隻棕色熊貓。（圖／新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

秦嶺大熊貓七仔是有著一身巧克力色的毛髮，是目前為止第八隻被發現的「棕色熊貓」，也是目前全球僅存的一隻。在過去的報導中，為了揭開這神秘棕毛的秘密，專家們決定讓七仔開始配種，希望可以找出毛色突變的真相；如今研究發現，熊貓會長棕色毛髮可能是因為與黑白熊貓分開了30萬年。

今年是科學發現大熊貓的150週年，「秦嶺大熊貓文化宣傳活動」也在6月28日結束，而當天也發布了秦嶺大熊貓的最新科研成果。據研究顯示，秦嶺大熊貓和四川大熊貓在倒數第二個冰川期，30萬年前左右就從四川分開了，因此沒有什麼遺傳交流，充分展現獨特性。

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根據第四次大熊貓調查顯示，大陸全國野生大熊貓的種群數量為1864隻，圈養大熊貓種群數量則有375隻。其中，野生的秦嶺大熊貓僅345隻，佔大熊貓總量的18.5%；而圈養的秦嶺大熊貓有22隻，全球唯一的棕色大熊貓「七仔」就是生活在這個地方。

▲▼秦嶺大熊貓與四川大熊貓早在30萬年前左右就分開了。

據了解，科學家在150年前，把老百姓口中的「花熊」、「黑白獸」等名稱改掉，正式名命名為「大熊貓」。此外，秦嶺大熊貓是大熊貓的重要種群，被認定是一個獨立的亞種，因此被命名為「大熊貓秦嶺亞種」。秦嶺大熊貓文化大使、中國科學院院士魏輔文表示，應該對秦嶺熊貓進行嚴格的單獨的保護。

目前，秦嶺大熊貓國家公園也加強建設，將棲息地面積擴大到3600平方公里，形成規模龐大的秦嶺保護區群。其中，以保護大熊貓為主的保護區就達到16處，總面積為3500平方公里；據悉，約有76%的野生大熊貓，以及56%的大熊貓棲息地得到嚴格的保護。