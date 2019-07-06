影／6歲生日來臨！圓仔環抱「超豪華蛋糕」開心狂舔...粉絲全萌翻

大陸中心／綜合報導

大貓熊「圓仔」今天終於年滿6歲，台北市立動物園特別準備了「超豪華」的生日蛋糕，讓牠能感受到成長的喜悅。這塊生日蛋糕是由冰塊製作而成，上面不僅有2顆大大的愛心，還佈滿豐盛的美食，讓圓仔吃得超開心。看見牠雙手環抱著蛋糕並大口啃食，讓現場粉絲全融化。

▲圓仔開心地抱著蛋糕狂舔～（圖／記者莊喬迪攝）

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今天是圓仔的生日慶生會，大、小朋友一起為牠歡唱生日快樂歌，看著牠開心享用美味的蛋糕，許多粉絲搶著和牠合照留念。此外，現場還有圓仔的6歲生日紀念徽章DIY、6歲生日紀念版手提袋絹印、大貓熊保育商品展售、大貓熊動物認養推廣等駐站。

▲本熊今天心情很好！！！（圖／台北市立動物園提供，下同）

為了圓仔的生日，保育員花了不少巧思，利用甘蔗、鳳梨、奇異果、葡萄、竹葉、窩窩頭、紅蘿蔔等食材去裝飾蛋糕。動物園表示，「這次蛋糕的主題是『無盡的愛』，代表我們和粉絲對圓仔的愛，另外，上面的兩個愛心代表『心心相印』，祝福牠在未來能找到真心相愛的另一半。」

還記得去年生日時，圓仔正經歷「假孕」的不適期，因此狀況較不佳，而今年的牠看起來神采奕奕，越來越有女人味，甚至還在生日會上大啃蛋糕，讓粉絲們大飽眼福。動物園也默默幫圓仔許下生日願望，希望媽媽「圓圓」明年能夠再接再勵，有機會再幫圓仔添一個弟弟或妹妹。

▲圓仔的生日蛋糕超豪華。

另外，動物園是在今年3月2日時，發現貓熊圓圓發情將達到高峰期，把握時機為牠進行了人工受精，歷經121天的觀察及各項懷孕診察，動物園表示，圓圓確定今年沒有成功懷孕，「我們希望未來在族群管理的架構下，能為圓仔和圓圓做好合適的配對，或做合適的繁殖處理。」

動物園指出，圓仔目前體重約110公斤，是隻健康成熟的母熊，「我們每天會為牠做身體檢查，每個月也會由獸醫進行專業檢查及預防，以往這個時間牠都在假孕的情況下，因此食慾、糞便量、活動量都相當低，但今年假孕結束，牠也非常喜悅地享用蛋糕，保育員都十分開心。」