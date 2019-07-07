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全球僅剩400頭！6「瀕危露脊鯨」上月被船撞死　又傳3頭遭繩索綑綁

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▲▼北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北大西洋露脊鯨（North Atlantic right whale）屬瀕危物種，全球僅存400頭左右，但近日又傳有3頭被繩索纏繞綑綁，命在旦夕。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大漁業及海洋部（FOC）表示，近日發現有3頭瀕危的北大西洋露脊鯨身纏繩索，目前已進行追蹤，並設法為鯨魚們解套。這也是繼上月有6頭露脊鯨被船隻撞死後再傳的緊急狀況，由於該物種目前全球僅存400頭左右，讓專家學者都相當擔憂。

據《美聯社》報導，過去一個月內，已在加拿大聖勞倫斯灣發現6頭死去的北大西洋露脊鯨，其中有3頭確定是因被船隻撞擊後死亡，當中一頭還是曾生育8隻幼獸的母鯨。科學家漢密爾頓表示，「鯨魚們的死讓人很不安，尤其是還包含了成熟母鯨，露脊鯨目前僅剩下400頭，母鯨只有約100頭左右。」

雪上加霜的是，近日加拿大漁業及海洋部發現有3頭北大西洋露脊鯨身纏繩索，分別在頭部、身體兩側、尾鰭等部位拖曳著常常的繩索，其中一頭很可能4月時已被束縛，但考慮到體型、力量等因素，想替鯨魚解套相當有難度。

FOC則表示，目前已在進行空、海監測，瞭解鯨魚被纏繞的狀態，未來將在安全情況下，把浮標追蹤連接到繩索上。

露脊鯨長年因高死亡率及低繁衍率而逐漸稀少，尤其近年因為海洋暖化影響，導致露脊鯨前往保護區外覓食，使得死亡率越來越高，雖然已進行保育，讓該物種的數量從1990年代時的270頭，上升到2010年的480頭左右，但仍屬瀕危物種，其中又以遭船隻碰撞死和繩索纏繞死為兩大死因。

為了保護鯨魚不再因為人類行為受到干擾傷害，FOC也對觀測到鯨群的區域進行限速，未來船隻經過時，不得超過10節，且會加強對聖勞倫斯灣的監控，確保船員們遵循規定。

關鍵字： 鯨魚North Atlantic right whaleFOC北大西洋露脊鯨

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