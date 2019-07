全球僅剩400頭！6「瀕危露脊鯨」上月被船撞死　又傳3頭遭繩索綑綁

▲北大西洋露脊鯨(North Atlantic right whale)屬瀕危物種,全球僅存400頭左右,但近日又傳有3頭被繩索纏繞綑綁,命在旦夕。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

加拿大漁業及海洋部(FOC)表示,近日發現有3頭瀕危的北大西洋露脊鯨身纏繩索,目前已進行追蹤,並設法為鯨魚們解套。這也是繼上月有6頭露脊鯨被船隻撞死後再傳的緊急狀況,由於該物種目前全球僅存400頭左右,讓專家學者都相當擔憂。

There are currently 3 entangled North Atlantic #RightWhales in the Gulf of St. Lawrence. Surveillance is underway to monitor them, and we’re working with our response partners to see if disentanglement is possible. pic.twitter.com/krSf6gUKFI