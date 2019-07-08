怪男狠虐白馬「踹臉洩憤」草地拖行　牠嚇到僵硬癱軟只能發呆

▲男子拖行一匹馬。（圖／翻攝自YouTube／YOUTUBE VIRAL TV）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

關於動物保護的議題一直被大家熱烈討論，許多人也致力於保護動物。然而，近期卻有一部影片在網路上引起熱議；該名男子在影片中對一匹馬拳打腳踢，甚至還用繩子拖著馬走。當地住戶氣憤表示，「這種行為太殘忍了。」

根據英國《太陽報》報導，這部虐待動物的影片是在7日時，由一組剛抵達特倫特河畔拉德克利夫的旅遊團所拍下。影片起初，男子用一條繩子套著那匹馬，並在地上拖行一段距離。最後甚至還出腳踹牠的臉，最後可以看到該匹馬掙扎著站起來，處在原地發呆，也很明顯受了重傷。施暴的男子則若無其事離開。

請繼續往下閱讀...

事實上，近期有許多露營車湧入南諾丁罕學院（South Nottinghamshire Academy）的運動場。當地住民對於這些遊客的行為紛紛表達不滿。其中一位居民便抱怨，曾看過這些遊客把一條狗抓起來甩。

諾丁罕警察局的發言人則表示：「諾丁罕警察局對於在南諾丁罕學院未經允許的露營活動有所注意，拉什克拉夫（Rushcliffe）區域巡邏隊已經在該區域內，並且會處理當地人民與遊客的問題。」

▼以下影片可能引起不適，請斟酌觀看。