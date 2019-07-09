71歲老翁槌敲繩勒虐死寵物犬　民眾怒連署請求更嚴厲判決

▲圖為示意圖（《ETtoday新聞雲》資料照）。

實習記者施怡妏／ 綜合外電報導

英國71歲男子霍爾（Melvyn Hall）因被家中寵物犬「茉莉」跟隨和攻擊，用槌子敲打牠的頭部並用曬衣繩勒死，並將屍體丟入泰恩河（River Tyne）。皇家防止虐待動物協會（RSPCA）去(2018)年12月6日在河岸旁發現一具狗屍體，藉其身上的晶片進行調查後發現，狗主人正是霍爾，經過調查員多次追問之下，最終被揭發殺狗惡行。

根據英國《ITV News》報導，莫莉是一隻6歲大的德國牧羊犬（German Shepherd），自從RSPCA得知牠失蹤後，已多次聯絡霍爾約談，霍爾對茉莉的死因多次改變說法，前後不一。RSPCA調查員普羅克特（Rowena Proctor）表示，霍爾起初聲稱莫莉因為動脈瘤（aneurysm）破裂而死，他曾帶莫莉去看獸醫，但他不記得對方的名字。

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不久後，調查員再次拜訪霍爾，這次他改口說，當日從商店購物回來時便發現茉莉已死去。調查員再一次追問後，他終於承認是自己親手殺了茉莉，不但用槌子敲打牠的頭部，並用曬衣繩勒死。茉莉的屍體在泰恩河被發現時，脖子上還有被曬衣繩勒死的痕跡。

特派員普羅克特說表示，「霍爾向我展示他的殺狗手法，就在他的花園小屋中，並讓我看他用來打狗的鎚仔。」驗屍報告發現，莫莉的頭骨曾大量出血且有幾處碎裂，但這些傷勢不太可能導致牠馬上死亡。獸醫表示，莫莉所遭受的攻擊是來自一位牠所信任的人，因此很可能令牠加倍痛苦。

霍爾3日出席聆訊，法官表示，雖然霍爾曾在英國「國民保健署」（National Health Service，NHS）工作46年，且擔任過地方法官5年，行為紀錄良好，但實在難以因此輕判，且認為他「在不同時間向不同人說不同的話」。霍爾最後承認罪行，被判監禁18個星期，緩刑12個月，罰款1000鎊（約新台幣39,047元），終身不能養金魚以外的動物。

這起事件引起民眾的憤慨，他們簽署一份請願書，要求對茉莉的「真正正義」和霍爾的判決進行審查。請願民眾怒吼，動物虐待的制止力在哪裡？動物遭受的正義在哪裡？

環境部長邁克爾戈夫（Michael Gove）表示，「我們的新法案明確表示不會容忍這種行為，刑責最長5年徒刑，是歐洲最嚴厲的懲罰之一。我致力於，使我們國家成為世界上動物可以得到最好的照顧和保護的地方。」