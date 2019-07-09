又要洗澡？　臭臉柴氣炸叼小熊維尼「頂罪」：洗它就好了啦

寵物小組／綜合報導

「我說過我不要再洗澡了！」台中這隻以臭臉聞名的超派白柴「歐巴」生平最討厭洗澡，只要一聽到關鍵字就會馬上變臉抗議，爸媽已經數度為此和牠談判，沒想到這次歐巴竟直接出賣自己的玩具，叼出小熊維尼要它「頂罪」，彷彿向媽媽說著，「不要洗我，洗它就好了啦！」讓家人哭笑不得。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「這麼愛幫人家洗澡，那你幫維尼洗就好啦！」（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

每當媽媽講出「洗澡」兩個字，歐巴就會一秒氣炸，明明身體很癢一直抓，卻怎麼樣都不肯乖乖就範，以往牠總是會和家人僵持不下，甚至跑給爸媽追，但這次牠卻使出新招，想用自己的小熊維尼娃娃來轉移焦點，以為玩具可以頂替自己去洗澡，超天真的模樣讓家人笑壞，但相信歐巴最後還是逃不了洗澡伺候的！

▲維尼表示：我惹到你了嗎......

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「還不快去洗香香，還一直抓癢癢XD」、「歐巴臭臭，拔麻叫你洗澡還七pupu」、「那隻維尼好無辜」、「歐巴想跟小熊維尼一起洗澡啦」、「阿母！顏值高的有權利不洗澡！」、「那就洗維尼就好（站歐巴這邊 ，不負責發言）」，也有網友建議先給肉肉再抓去洗澡，但歐巴媽笑說，「牠不吃這套喔！甘願不吃肉也不洗澡。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音