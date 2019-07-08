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2歲橘貓幫忙哄小孩「肉掌拍背」超溫柔！　上萬網友融化

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記者陳靜／採訪報導

其實毛小孩也可以幫忙分擔媽媽的家務！新竹縣網友鄭琇尹家中的小橘貓「奶姬」平時就非常乖巧又愛撒嬌，但是沒想到牠還會幫忙哄小孩！這天2個孩子一起在床上玩耍，正當寶寶累了趴在床上漸漸睡去時，奶姬竟緊緊地靠在弟弟身邊，甚至還將一隻手伸上去幫忙踏踏拍背，超有愛的畫面讓1.3萬網友全融化了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小橘貓幫忙哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供）

▲小橘貓幫忙踏踏拍背哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

弟弟「軒軒」剛滿6個月大，和奶姬的感情非常好，常常都會默默地玩在一起，但因為他目前還不會爬，因此幾乎都是奶姬主動來找寶寶。有時候毛孩如果發現軒軒在媽咪手上時，還會不斷狂盧她的手，甚至磨蹭弟弟的屁股和背，塞奶地要求看寶寶一眼；一旦看見寶寶回到床上，就會立馬衝上前陪著他，完全就是個弟控無誤！

▲小橘貓幫忙哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供）

▲奶姬和軒軒的感情非常好，常常黏在一起。

▲小橘貓幫忙哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供）

▲奶姬第一次見到弟弟的時候。

「第一次見面的時候，奶姬小心翼翼慢慢地接近軒軒，好像是在觀察外星人這樣。」沒想到才過了幾個月的時間，奶姬就已經接受並且喜歡弟弟，時時刻刻關心保護著對方，雖然家裡另外3隻也對寶寶充滿好奇，但只有奶姬會溫柔地找弟弟玩，還會幫媽媽照顧小孩，個性超好的牠真的讓人不禁直呼，「根本就是天使貓啊！」

▲小橘貓幫忙哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供）

▲「這是什麼生物啊...？」

▲小橘貓幫忙哄小孩。（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供）

▲超親人的奶姬就連第一次見面的人也要撒嬌一下。

馬麻經常在臉書粉專「喵喵小奶姬」PO出毛孩的日常，而她將這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引了1.3萬網友按讚並留言寫下，「好棒啊喵喵好溫柔」、「好可愛貓是孩子最好的伴侶」、「保姆費就用罐頭付吧」、「結果主子會不會自己先睡著」、「最療癒莫過於此」、「從小就有專屬按摩師」、「太可愛了直接融化～」、「好有愛的畫面」、「別人家的貓好溫柔」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 橘貓喵喵小孩拍背肉掌小主人

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