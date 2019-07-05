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2個月小貓趴路中央「守護離世夥伴」到最後...他心疼收編

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記者陳靜／採訪報導

毛小孩其實都是有感情的！網友張先生這天早上出門後，在路上遇見了1對小貓咪，原本以為牠們只是躺在路中央玩耍，怎料正當他準備靠近查看時，才發現其中1隻已經沒了呼吸，而一旁的小貓不斷喵喵叫，彷彿在向人們求救一樣，張先生心疼地把2貓抱回家，深思熟慮一番後，決定要讓小貓成為家裡的一份子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張先生授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

張先生協助將死去的貓咪埋葬後，不知所措地看著這隻存活下來有情有義的小貓，正當他思考著自己是否應該收編時，喵喵竟然開了大絕，直接爬到對方身上瘋狂撒嬌，玩累了就趴在他腿上香甜入睡，他甚至因為怕吵醒喵喵而不敢亂動導致腳麻，而他也溫柔地詢問小貓「要不要養你」，沒想到喵星人竟連猶豫都沒有，直接大聲回答「要！」

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲善心網友幫離世小貓安葬。

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲喵：養我！立馬！

飼主將小貓帶到醫院進一步檢查後，發現除了營養不良外，沒有其他大礙，是隻2個月大的虎班女孩，由於貓咪非常喜歡黏著主人，也很擅長陪伴，夥伴離開時也總是伴隨在身邊，於是張先生幫牠取名為「伴伴」，從今以後，伴伴不會再暴露於危險之中，也不怕沒有飯吃了，希望牠能夠平安健康地長大！

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲第一次見面，小貓就在他腿上安心睡著。

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲非常擅長陪伴的牠被取名為「伴伴」。

這則貼文上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引了超過2萬網友觀看，也紛紛感動表示，「謝謝你的善心，我相信牠一定會很愛你的」、「支持收編～他會報恩的」、「謝謝你安葬了小貓，好人有好報！」、「哎呀這麼可愛這麽奶，你一定不會後悔的」、「好令人心疼，守著同伴的樣子」、「期待她的長大照」、「謝謝你給孩子一個家」、「要健康快樂的長大喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小貓守護著夥伴到最後一刻。（圖／網友張勝勛授權提供）

▲「從今以後你就是我的奴才了！」

▼飼主問「要不要養你？」伴伴大聲回答「要！」

▼更多精采影音

關鍵字： 小貓流浪貓喵喵夥伴離世收編

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