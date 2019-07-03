為什麼常找不到貓？　主子發現「躲貓貓必勝地點」笑翻網

▲原來你是躲在這！（圖／翻攝自抖音APP用戶「271169590」，下同）

寵物小組／綜合報導

以後奴才找不到家裡主子時，翻翻這裡就對了！大陸網友在抖音APP用戶「271169590」分享了一段影片，喜歡在家裡東躲西藏的黑貓常常讓爸爸找不到，於是這天主人決定偷偷在一旁觀察，看喵喵平時到底都在搞什麼鬼，沒想到他卻目睹主子找到一個躲貓貓必勝的地點，就連網友看了也都傻眼笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，黑貓先是跳到房門門頂上，接著鬼鬼祟祟地伸手將最高的櫃子打開，然後再默默地爬到裡頭躲好躲滿，就連尾巴也不忘收得乾乾淨淨，連一根毛都沒有露出來，也難怪飼主會找不到牠，若沒有拿梯子來爬，根本就無法輕易尋得貓咪的蹤影啊！

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飼主將這則影片上傳至抖音後，吸引了5萬多人次觀看，網友也紛紛笑回，「傳說中的躲貓貓，讓你一輩子找不到」、「這是要閉關了嗎」、「貓就是那麼神奇，就算你喊破喉嚨把家裡翻個底朝天牠就是不理你，直到牠出現在你的身後默默地看著你找牠」、「把門關上看牠怎麼下來」、「我想看牠怎麼出來」、「貓：進去上個廁所也拍？」、「這隻成精了」、「我家貓自己躲抽屜裡面生小貓，過兩天才找到」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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