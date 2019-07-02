臘腸見小貓母愛爆發！怕牠冷狂蓋被...媽傻眼：現在34度

寵物小組／綜合報導

有一種冷叫本汪覺得你冷！網友郭芷妘家中有隻臘腸女孩「古雞」，這天一看到家裡來了隻小貓咪，便瘋狂地把棉被往牠身上蓋，就算喵喵數度想要逃離現場，但古雞仍堅持要蓋好蓋滿，激動地狂翻被子，讓媽媽看了超傻眼直呼，「高溫34度是在蓋什麼棉被啦～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：我快中暑了。（圖／有點毛毛的／網友郭芷妘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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原本靜靜趴在窩裡睡覺的小貓，被古雞熱情的棉被攻擊嚇到，慌張地喵喵叫，想逃出過於溫暖的被窩，沒想到汪汪卻像是母愛爆發一樣，貼心地將被子全往貓咪身上蓋，深怕喵喵只要稍微露出身體就會著涼，就連馬麻也無奈笑說，「從沒生過孩子的妳，母性會不會太恐怖了點...」。

▲古雞就像個代理媽媽一樣。

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「這個代理媽媽太激動了」、「搞不好是不想再顧小孩了」、「有一種冷叫乾媽覺得妳冷」、「藏食物也是這種藏法（開玩笑」、「一看就知道是後母來著...」、「你的孩子不是你的孩子XD」、「窒息的愛」、「發現不是親生的，所以決定 一不做二不休......」、「覺得想活埋小朋友然後一人得寵」、「那個阿姨...我快中暑了妳知道嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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