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吃2瓶罐罐還肖想早餐？　他默默拋麵包餵浪浪：我都瘦了

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寵物小組／綜合報導

看到這麼可愛的眼神怎麼忍心讓牠餓著！網友黃育倫近期經常餵食工地附近的1隻黃狗，親人的牠每天都用燦爛的笑容迎接，看到食物還會笑到眼睛彎彎，這天黃育倫一如往常帶著罐罐來給牠，沒想到小黃吃完後，竟開始覬覦他手上的早餐，但因為狗狗眼神實在太可愛，他便忍不住又剝了1塊送牠，導致自己越來越瘦。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

小黃當天明明已經把2瓶罐罐全部吃光光，怎料吃完後還不斷望著他的麵包不肯放棄，露出彎彎的笑眼討食，無奈黃育倫受不了狗狗這麼可愛的模樣，便默默剝下1塊麵包拋向浪浪，而聰明的小黃也一口就接住，兩人默契十足，就連黃育倫也笑說，「準度堪比mlb神補手！」

▲浪浪吃了2瓶罐罐還肖想他的麵包早餐。（圖／有點毛毛的／網友黃育倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲「那個...你手上那包看起來有點好吃的感覺。」（圖／有點毛毛的／網友黃育倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看了臉書社團「有點毛毛的」這則貼文後，紛紛在留言處寫下，「狗狗的字典沒有飽這個字XD」、「牠會笑笑的騙吃呢！」、「他真的有長肉了耶～～～果然吃肉肉、長肉肉」、「面帶微笑的看著你好有愛」、「你把他養的比之前胖好多，感謝你的好心。」許多網友也不斷敲碗原PO收編，但他表示，其實缺的是時間而不是錢，目前也持續幫狗狗送養中，希望可以趕快幫小黃找到家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 流浪狗浪浪黃狗罐罐早餐麵包

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