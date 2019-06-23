巡迴義診到中壢店啦！ 小比特累到睜不開眼「任醫生擺佈」全場笑翻

記者陳靜/桃園報導

東森寵物雲中壢健行店在15日盛大開幕，而資深獸醫師陳正倫也於23日在此進行義診，毛家長們紛紛帶著家中寶貝毛孩前來健檢，其中1隻不到2個月大的小比特更因人潮眾多等到「睏去」，就連醫生幫牠觸診的同時，牠也依然累到眼睛睜不開，全程任醫師擺佈，讓現場所有飼主和店員都笑翻！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

請繼續往下閱讀...

▲陳正倫醫師到中壢健行店幫毛小孩義診。（圖／記者陳靜攝，下同）

▲淡定的店狗「萌萌」乖乖接受醫生檢查。

中壢健行店自15日開幕起，推出了眾多毛小孩用品期間限定優惠，不只有飼料買一送一，消費滿500送罐罐、小動物飼料體驗包，還有超值1元加價購等好禮，吸引飼主手刀搶購；另外在23日下午1點至7點也進行了義診活動，毛家長們紛紛帶著貓狗前來健檢，只要是當天義診前50名，就能把超大雞腿直接帶回家，再加送寵物美容折價券！

▲飼主帶著毛孩親自選購飼料。

▲陳醫師仔細向飼主解說狗狗關節問題。

▲高齡的瑪爾濟斯也來給陳醫師健檢。

日前因「睏嘎併軌」登上寵物雲的小比特犬「楊咩咩」這次也跟著爸媽一同前來，這次健檢牠依然累到不行，早在排隊時就已經默默在爸爸懷裡呼呼大睡，怎料牠上了診療台後，仍睡得「不省汪事」，陳醫師輕輕地幫牠檢查耳朵、口腔與外觀觸診，牠一度醒了幾秒查看四周，但過不久後眼睛仍不自覺閉上，讓陳醫師與現場飼主都笑翻直呼，「到底多累！」

▲小比特「楊咩咩」連看醫生都累到睡翻。

▲「啊是好了沒，本汪超愛睏。」

另1隻黃白色的邊境牧羊犬「大雄」僅8個月大，這是牠第一次參與健檢，一看到醫生叔叔就害怕地背對著他，同時卻又不斷轉頭偷喵，舉止非常可愛，不過，陳醫師指出，大雄目前已經出現咬合不正、牙齒結構異常的問題，很有可能導致牠日後牙結石堆積更多，甚至進食時因無法咬斷而用吞的，因此建議飼主可能需帶毛孩到醫院進行下顎矯正手術，避免長大後更加嚴重。

▲大雄：叔叔你素隨啊～

▲貴賓「奶油」一看到醫生就想逃跑。

▲現場的毛家長還在門市外馬路中央救了一隻學飛的小鳥。

現場不僅貓咪、狗狗報名免費健檢，就連天竺鼠也來參一咖，陳醫師細心地幫牠檢查身體時，鼠鼠一臉天真地望著四周，呆萌的模樣讓眾人都融化了！此外，Candy Liu劉淑蕙老師也現場視情況幫毛小孩免費整毛，而東寵這次也推出199元起的洗澡體驗活動，貓狗在專業美容師的巧手下，一個個都變得更帥更美，瞬間成為全場焦點。

▲陳醫師幫天竺鼠檢查耳朵。

▲Candy老師現場免費幫貓咪整毛。

▲貴賓「黑寶」在美容師巧手下變得更萌了！

東森寵物雲現正與陳正倫醫師合作，在全台各店進行巡迴健檢，陳醫師在診斷期間，也發現多數狗狗最常罹患耳朵發炎、牙結石、淚溢症、皮膚炎（濕疹）等問題，其中還有3成的品種犬患有關節移位的現象。下一波義診活動將在6月29、30日於永和得和店舉行，歡迎毛爸媽們帶家中毛孩前往，更了解寵物的身體狀況。

▲容易緊張的貓咪嚇得瞪大雙眼。

【中壢健行店歡慶開幕優惠】

★限定超殺優惠

（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyond、冠能、法米納、柏萊福）

（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）

（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599

（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折

（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

【門市資訊】

中壢健行店

電話：03-4283402

地址：桃園市中壢區健行路178號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

【6月份義診時間】

第一場

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場

時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）