ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

巡迴義診到中壢店啦！ 小比特累到睜不開眼「任醫生擺佈」全場笑翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜/桃園報導

東森寵物雲中壢健行店在15日盛大開幕，而資深獸醫師陳正倫也於23日在此進行義診，毛家長們紛紛帶著家中寶貝毛孩前來健檢，其中1隻不到2個月大的小比特更因人潮眾多等到「睏去」，就連醫生幫牠觸診的同時，牠也依然累到眼睛睜不開，全程任醫師擺佈，讓現場所有飼主和店員都笑翻！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

請繼續往下閱讀...

▲陳正倫醫師到中壢健行店幫毛小孩義診。（圖／記者陳靜攝，下同）

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲淡定的店狗「萌萌」乖乖接受醫生檢查。

中壢健行店自15日開幕起，推出了眾多毛小孩用品期間限定優惠，不只有飼料買一送一，消費滿500送罐罐、小動物飼料體驗包，還有超值1元加價購等好禮，吸引飼主手刀搶購；另外在23日下午1點至7點也進行了義診活動，毛家長們紛紛帶著貓狗前來健檢，只要是當天義診前50名，就能把超大雞腿直接帶回家，再加送寵物美容折價券！

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲飼主帶著毛孩親自選購飼料。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲陳醫師仔細向飼主解說狗狗關節問題。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲高齡的瑪爾濟斯也來給陳醫師健檢。

日前因「睏嘎併軌」登上寵物雲的小比特犬「楊咩咩」這次也跟著爸媽一同前來，這次健檢牠依然累到不行，早在排隊時就已經默默在爸爸懷裡呼呼大睡，怎料牠上了診療台後，仍睡得「不省汪事」，陳醫師輕輕地幫牠檢查耳朵、口腔與外觀觸診，牠一度醒了幾秒查看四周，但過不久後眼睛仍不自覺閉上，讓陳醫師與現場飼主都笑翻直呼，「到底多累！」

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲小比特「楊咩咩」連看醫生都累到睡翻。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲「啊是好了沒，本汪超愛睏。」

另1隻黃白色的邊境牧羊犬「大雄」僅8個月大，這是牠第一次參與健檢，一看到醫生叔叔就害怕地背對著他，同時卻又不斷轉頭偷喵，舉止非常可愛，不過，陳醫師指出，大雄目前已經出現咬合不正、牙齒結構異常的問題，很有可能導致牠日後牙結石堆積更多，甚至進食時因無法咬斷而用吞的，因此建議飼主可能需帶毛孩到醫院進行下顎矯正手術，避免長大後更加嚴重。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲大雄：叔叔你素隨啊～

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲貴賓「奶油」一看到醫生就想逃跑。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲現場的毛家長還在門市外馬路中央救了一隻學飛的小鳥。

現場不僅貓咪、狗狗報名免費健檢，就連天竺鼠也來參一咖，陳醫師細心地幫牠檢查身體時，鼠鼠一臉天真地望著四周，呆萌的模樣讓眾人都融化了！此外，Candy Liu劉淑蕙老師也現場視情況幫毛小孩免費整毛，而東寵這次也推出199元起的洗澡體驗活動，貓狗在專業美容師的巧手下，一個個都變得更帥更美，瞬間成為全場焦點。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲陳醫師幫天竺鼠檢查耳朵。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲Candy老師現場免費幫貓咪整毛。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲貴賓「黑寶」在美容師巧手下變得更萌了！

東森寵物雲現正與陳正倫醫師合作，在全台各店進行巡迴健檢，陳醫師在診斷期間，也發現多數狗狗最常罹患耳朵發炎、牙結石、淚溢症、皮膚炎（濕疹）等問題，其中還有3成的品種犬患有關節移位的現象。下一波義診活動將在6月29、30日於永和得和店舉行，歡迎毛爸媽們帶家中毛孩前往，更了解寵物的身體狀況。

▲▼東寵中壢健行店義診。（圖／記者陳靜攝）

▲容易緊張的貓咪嚇得瞪大雙眼。

【中壢健行店歡慶開幕優惠】

★限定超殺優惠
（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyond、冠能、法米納、柏萊福）
（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）
（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599
（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折
（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

【門市資訊】

中壢健行店
電話：03-4283402
地址：桃園市中壢區健行路178號
營業時間：11:00-22:00
美容營業時間：11:00-21:00
美容公休日：無

【6月份義診時間】

第一場
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/16（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場
時間：2019/06/23（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場
時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 東森寵物雲商店中壢健行店巡迴義診陳正倫比特犬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

對眼3秒確認眼神...秒探頭討摸　霸氣喵「超會撩妹」網怨：閃瞎

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

小寶寶狂哭！　天真貓「叼1把乾乾」放他枕邊：這些分..

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進..

半夜電視自己開...媽以為撞鬼嚇爆　隔天看監視器「..

影／主子生日！媽「連丟50罐罐」奉上　牠眼神逐漸母..

台中笑眼「搶劫汪」找到家了！　才去3天...浮誇賊..

影／博美犬「養在樹下」...連3次走丟慘遭咬死　飼..

特／愛犬5歲半肝腫瘤離世　109天後收編新狗.....

網流傳「熊熊會爆炸」是真的！　奴才PO案發現場照證..

溪水暴漲！台中金母橋下4犬受困沙洲　「救援與否」引..

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥..

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢.....

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你.....

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙..

ㄎㄧㄤ鼠「小腳內八」出現花瓶裡 插畫家抓包傻眼：怎..

黃金獵犬黑肉墊燙傷成「粉色肉」　 忍痛走1.6公里..

喵星人「爽搭便車」巡視領土 征服掃地機器人.....

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

深海「灰色巨怪」探頭悄悄接近 竟撒嬌討拍！船員驚喜..

動物園「大猩猩」吞58萬現金？　奈及利亞先前還傳蛇..

嘉縣犬貓絕育活動35場　竹崎單場次破百隻

巡迴義診到中壢店啦！ 小比特累到睜不開眼「任醫生擺..

永康交流道狗群亂竄！2隻遭撞腸子流出慘死　她撐傘送..

灰色生物浮出海面「撒嬌討抱」　船員輕撫：觸感像新生..

爸上班遲到原因太揪心！　網全認同點頭：有理不扣全勤

巨嬰汪忘情跳「謎之舞步」　膜拜「餅乾神」眼波溢滿愛

太皮罰陪讀！書僮歐告偷瞥哥哥　回頭露白牙甜笑賣萌

馬麻回家了！白柴「黑道臉→燦笑」　咬玩具嗷嗷迎接：..

貨車突然劇烈搖晃！　下秒「巨怪」伸爪趴窗駕駛險嚇尿

台灣地圖開放！《哈利波特》手遊上架　AR魔法大戰隨..

台灣人被「送中」了！他喊「我是台灣人」西班牙法官反..

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」..

郭台銘勸蔡英文別打口水戰　誠實面對出口連七黑問題！

罷工4天勞資沒進展！逾17萬旅客慘受害　交通部提「..

3歲男童上廁所「馬桶圈下墜夾住」秒大哭！爸手刀查看..

游盈隆怒退民進黨　阿扁：不是第一個也不會是最後一個

影／統一羅智先揭示零售未來趨勢　超商進化成社會廚房

快訊／保母虐童重傷「民眾遭警抓入管理室」　網友高喊..

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照：顏值高　1..

寵物動物熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

打哈欠被手伸進嘴巴　喵星人超怒

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

請攝影師幫顧貓　得到好多「玉照..

汪2個月吃19個奶嘴　全家沒察..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

狗吃到巴拉刈　「沒解藥」主人痛..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

讀者迴響

熱門新聞

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

永康交流道有狗群　2隻遭撞慘死

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

無尾熊公路互揍　笑倒千萬人

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小拉躺獒軟墊得意笑　網驚：脾氣..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

打哈欠被手伸進嘴巴　喵星人超怒

車頂竄「巨怪」伸爪滑下他險嚇尿

請攝影師幫顧貓　得到好多「玉照..

汪2個月吃19個奶嘴　全家沒察..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

狗吃到巴拉刈　「沒解藥」主人痛..

主人倒地狗狗討救兵　雨中舔臉安..

寶寶狂哭！喵「叼1把乾乾」分他

最新影片

更多

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥事？

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你...」惹哭飼主

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

貼心小護士！聽見媽媽「哈啾」　秒送上礦泉水+衛生紙超暖心

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面