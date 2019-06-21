內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

▲內有惡犬。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Bixinchongwu」，下同）

寵物小組／綜合報導

不要隨便惹怒惡犬！大陸深圳網友日前在抖音APP用戶「Bixinchongwu」分享了一段影片，門上貼著大大的告示牌寫著「內有惡犬，請勿靠近，後果自負。」讓人不寒而慄，深怕一不小心就踩到了狗狗的地雷，沒想到當鏡頭沿著鐵鍊尋找後，見識到了這隻惡犬的威力，讓網友全部投降了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主PO出影片並搞笑寫下，「我家的看門狗就問你們怕不怕？咬到你們的話，可別怪我沒提醒...。」甚至還特別註記「#凶猛惡犬」，怎料鏡頭一轉向，驚見一隻體型超小，頭部只有巴掌大的灰色立耳貴賓，狗狗一看到人類靠近，便激動地狂吠叫，逞凶鬥狠的模樣，看來比較像是一隻「餓犬」！

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▲原來所謂的惡犬是一隻呆萌的立耳貴賓。

影上傳至抖音後，2天內就吸引了將近2萬人觀看，網友紛紛在底下留言笑說，「差點沒把我嚇死，手機都扔了」、「哈哈哈哈好厲害的樣子」、「這種大型惡犬必須有專業人士馴養，要不傷人可麻煩了」、「好可怕啊，我的牙都笑掉了」、「我見過這種狗很厲害的，咬人不鬆嘴，叫袖珍藏獒！快絕種了！」、「我不怕惡犬！這樣的惡犬給我來一打！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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