影／主子生日！媽「連丟50罐罐」奉上　牠眼神逐漸母湯...

寵物小組／綜合報導

「奴才是要把朕餵成豬嗎......。」網友陳品諭家中有隻超萌虎斑貓「熊熊」，這天馬麻為了幫牠慶祝2歲生日，便買了一拖拉庫的罐罐回家，接著一罐又一罐把禮物全都推到毛孩眼前，剛開始熊熊欣喜若狂地將罐頭全都抱在懷裡，怎料數量漸漸多到牠無法接招，留在原地傻眼地看著這些食物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「今天什麼日子啊？這麼好康。」（圖／有點毛毛的／網友陳品諭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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疼愛毛孩的馬麻特地買了一堆熊熊愛吃的罐罐幫牠慶生，卻忍不住想要捉弄一下對方，於是一罐一罐地推向熊熊，連續發射了50罐，整個影片的轉折讓人笑翻，熊熊原本興奮地想要把罐罐全占為己有，最後卻多到自己負荷不了，選擇障礙發作，而媽媽也偷偷笑說，其實最後也只開了一罐而已，毛孩根本也吃不完。

▲熊熊原本還想把罐罐全收在懷裡。

▲喵：這麼多怎麼吃啊...而且半罐都沒開...

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「完了...這樣牠會有選擇障礙」、「熊熊表示：搞毛啊！沒一罐是開的！說好的生日呢！？」、「他在想要先吃哪一罐哈哈哈」、「有在做點收的動作～超可愛的」、「幸福來的太突然XD」、「貓：今天全部開完，朕要豪華的吃一餐」、「主子：這奴才瘋了嗎？？」、「我重複看了這影片三次XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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